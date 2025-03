INVESTIGAÇÃO

Brasileira morre após queda de 40 metros em prédio na Colômbia; namorado é suspeito

Companheiro da vítima deixou o local em um carro de aplicativo, levando celular dela

Uma brasileira de 21 anos, identificada como Geicimara de Almeida Gomes, foi encontrada morta em Medellín, na Colômbia, nesta segunda-feira (10). Segundo o jornal El Tiempo, vizinhos relataram que, por volta da meia-noite, ouviram uma discussão vinda do apartamento onde ela morava com o namorado. Minutos depois, um grande barulho assustou a todos: Geicimara havia caído do 16º andar, cerca de 40 metros de altura, no condomínio Parque Central del Río. >