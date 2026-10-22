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Brasileira presa com cocaína em potes de xampu na Indonésia corre risco de execução

Mulher foi presa no Aeroporto Internacional de Denpasar (DPS)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:53

Brasileira foi detida por policiais no Aeroporto Internacional de Bali, por porte de 3,6 quilos de cocaína
Brasileira foi detida por policiais no Aeroporto Internacional de Bali, por porte de 3,6 quilos de cocaína Crédito: Divulgação/Polícia de Bali

Uma brasileira de 36 anos presa em Bali, na Indonésia, corre risco de execução, já que o país asiático tem leis antidrogas rígidas. Dois brasileiros já foram executados após condenação por tráfico de entorpecentes.

Identificada pelas iniciais TCDS, a mulher foi presa no Aeroporto Internacional de Denpasar (DPS), com cerca de 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu e outros produtos de higiene pessoal. Ela foi detida no dia 6 de outubro.

A apreensão ocorreu durante uma inspeção na bagagem da passageira, realizada por agentes da Alfândega em conjunto com a Diretoria de Narcóticos da Polícia de Bali. Durante a fiscalização, os policiais encontraram a droga acondicionada em embalagens de produtos de uso pessoal.

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Segundo informações da Polícia de Bali, foram apreendidos 3.659,9 gramas de cocaína líquida. “O método utilizado pela suspeita era bastante sofisticado, consistindo em alterar ou disfarçar a cocaína na forma líquida”, afirmou o chefe de relações públicas da Polícia de Bali, comissário sênior Ariasandy, ao portal indonésio Detik Bali.

Após a prisão, a brasileira foi encaminhada à Diretoria de Narcóticos da Polícia de Bali. De acordo com Ariasandy, a quantidade apreendida está entre as maiores de cocaína líquida confiscadas na ilha nos últimos tempos.

Tags:

Indonésia Execução

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