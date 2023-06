Brasileiro é assassinado após elogiar cachorro nos Estados Unidos

Brasileiro é morto após elogiar cachorro. Crédito: Redes sociais

Um brasileiro elogiou um cachorro ao ver o tutor passeando com o animal em Oakland, nos Estados Unidos. No entanto, o dono do cão não gostou do comentário e atirou em Matheus Martines à queima-roupa.



O jovem de 27 anos trabalhava como entregador de flores e estava nos Estados Unidos há 5 anos. Matheus estava se organizando para retornar ao Brasil daqui a dois meses.



De acordo com o jornal O Globo, a situação ocorreu no dia 22 de junho, quando a vítima fazia uma entrega. Um casal se aproximou de Matheus com um cachorro, e o brasileiro fez o elogio.

Entretanto, o dono do animal não gostou e começou a discutir com o jovem, dando um tapa em Matheus. Para se defender, o brasileiro jogou as flores no agressor, mas acabou sendo surpreendido com o homem, que estava armado e atirou à queima-roupa.

Matheus chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O assassino e a esposa que estava com ele, foram detidos pela polícia.