EUA

Brasileiro é preso por usar uniforme de agente de imigração no dia da eleição em Miami e leva bronca de juíza: 'Não é Halloween'

Homem de 46 anos é acusado de intimidar eleitores e tentar subornar policiais

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:00

Aos investigadores, Silva admitiu não ser agente federal e disse que queria “ver a reação das pessoas” Crédito: Reprodução

Danilo Silva, de 46 anos, foi preso no domingo (4), em Miami, nos Estados Unidos, sob acusação de intimidar brasileiros que participavam das eleições gerais. Ele circulava pelo campus de Kendall do Miami Dade College, local de votação, com roupas semelhantes às usadas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

Segundo o gabinete do xerife de Miami-Dade, Silva abordava pessoas e caminhava de forma agressiva pela área. Ele usava boné e jaqueta identificados com a sigla ICE, além de óculos escuros, máscara sobre o rosto e botas táticas.

Aos investigadores, o brasileiro disse que havia ido votar com uma camisa da seleção brasileira. Depois, voltou ao carro para trocar de roupa e retornou com o uniforme. Ele admitiu não ser agente federal e afirmou que a “fantasia” havia sido comprada na Amazon. Sua intenção, declarou, era “ver a reação das pessoas”.

Brasileiro foi preso por usar roupa se passando por agente de imigração nos EUA 1 de 4

As denúncias levaram policiais uniformizados e investigadores à paisana a monitorar o local. A intervenção ocorreu quando Silva começou a discutir com dois homens que o confrontaram, um deles gravando a situação. A NBC registrou o momento da prisão.

O relatório policial aponta que, durante a abordagem, Silva ficou exaltado e ameaçou um investigador, afirmando que ele se arrependeria de prendê-lo. Segundo o Miami Herald, o brasileiro também ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado e disse que poderia mostrar a transferência pelo celular.

Levado ao centro de detenção Turner Guilford Knight, Silva foi acusado de intimidação de eleitores, tentativa de suborno, uso ilegal de insígnias das forças de segurança e conduta desordeira.

Ao comparecer perante a juíza Mindy Glazer, ele foi repreendido pela roupa usada no local de votação. "Não é Halloween até 31 de outubro", disse a juíza, destacando que aquele traje era inadequado para usar em meio às eleições brasileiras.