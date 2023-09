Brasileiro foragido após fuga de prisão nos EUA é capturado pela polícia

O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado a prisão perpétua que fugiu da cadeia nos EUA, foi recapturado nesta quarta-feira (13), informou a polícia do estado da Pensilvânia.



Foram 14 dias de busca, em meio a pânico na comunidade. Ao todo, 500 policiais participaram do trabalho para localizar o brasileiro. Ele chegou a caminhar por 38 km após fugir. Também roubou uma van e um rifle e trocou tiros com um morador.



A polícia ainda não deu mais detalhes sobre a prisão, o que deve ser feito em uma coletiva de imprensa ainda hoje.