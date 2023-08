Brasileiro morre após discussão de trânsito em Portugal

Um brasileiro de 44 anos morreu em Portugal após uma discussão de trânsito. Segundo o Correio da Manhã, Amandio Junior voltava da praia quando bateu boca com um motociclista português que mora na França.



O motociclista deu um mata-leão no brasileiro, que desmaiou e agonizou por 40 minutos antes de morrer no local.



"O rapaz da moto deu um soco e um mata-leão. Ele [Amandio Junior] ficou meio apagado. Entretanto, o outro rapaz [amigo da vítima] agarrou-se com o moço da moto na porrada. Quando separaram, o Juninho estava caindo lá no chão, já agonizando", disse um amigo de Amandio Junior em entrevista ao jornal português Correio da Manhã.