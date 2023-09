Brasileiro que fugiu da prisão dos EUA matou estudante em 2017

Nascido no Maranhão, e fugitivo dos Estados Unidos. O condenado a prisão perpétua Danilo Cavalcante conseguiu escapar de uma cadeia da Pensilvânia após ter matado a ex-namorada.



No entanto, ele já matou outra pessoa no Brasil. Em 2017, Danilo assassinou o estudante Walter Júnior a tiros, na cidade de Figueirópolis, a 260 quilômetros de Palmas. Segundo o G1, uma das testemunhas informou que os dois estavam conversando, quando ouviu disparos.