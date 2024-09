TRAGÉDIA

Britânico de 12 anos sofre parada cardíaca ao inalar desodorante para 'desafio' do TikTok

Um menino de 12 anos de Doncaster, na Inglaterra, sofreu uma parada cardíaca após inalar uma lata desodorante, seguindo uma tendência ("trend") perigosa da rede social TikTok. A mãe localizou o filho no chão da cozinha e ele precisou ser colocado em coma induzido. Ele só sobreviveu por ter sido encontrado pela mãe a tempo. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Monitoramento do Instituto DimiCuida, criado em 2014 no Brasil após a morte de um jovem de 16 anos que perdeu a vida praticando o jogo do desmaio, indica que ao menos sete crianças, sendo uma delas de apenas sete anos de idade, morreram após participar do "desafio do desodorante" no Brasil. Os casos ocorreram em Salinópolis (Pará), Aracaju (Sergipe), Foz do Iguaçu (Paraná), Brasília e em ao menos três cidades paulistas: São Bernardo do Campo, Valinhos e São Paulo.