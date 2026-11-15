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Cabo Verde pode eleger 1ª presidente mulher desde a independência em eleição neste domingo

Ex-ministra da Justiça Joana Rosa desafia o atual presidente José Maria Neves, que busca um segundo mandato

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:05

Ex-ministra da Justiça Joana Rosa e presidente José Maria Neves se enfrentam
Ex-ministra da Justiça Joana Rosa e presidente José Maria Neves se enfrentam Crédito: Reprodução

Cabo Verde realiza neste domingo uma eleição presidencial. A votação pode levar a nação insular atlântica, na costa da África Ocidental, a eleger sua primeira mulher presidente desde a independência de Portugal, em 1975.

A ex-ministra da Justiça Joana Rosa desafia o atual presidente José Maria Neves, que busca um segundo mandato. Seis candidatos estão na disputa e, se nenhum deles receber mais da metade dos votos, um segundo turno será realizado em 29 de novembro.

Rosa concorre com o apoio do partido de oposição Movimento para a Democracia, que governou o país por dez anos antes de perder nas eleições parlamentares em maio. Mulheres ocuparam cargos importantes no gabinete, mas Cabo Verde nunca teve uma primeira-ministra ou uma presidente.

No sistema parlamentar de Cabo Verde, o primeiro-ministro dirige a política do governo e detém a maior parte da autoridade executiva. O papel do presidente é amplamente simbólico, embora o chefe de Estado, eleito diretamente, possa vetar a legislação

O país abriga cerca de meio milhão de pessoas e tem um histórico de transferências pacíficas de poder e eleições competitivas em uma região onde isso é raro. Quase 77 mil cabo-verdianos no exterior estão registrados para votar, quase um quinto do eleitorado total.

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