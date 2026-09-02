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Caçador é atacado por urso-pardo e sobrevive após fingir que estava morto: ‘Ouvi meus ossos quebrarem’

Homem sofreu fraturas no nariz e ferimentos nas mãos e no pé; primo atirou contra o animal para interromper o ataque

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:54

Caçador é atacado por urso-pardo e sobrevive após fingir que estava morto: ‘Ouvi meus ossos quebrarem’
Caçador é atacado por urso-pardo e sobrevive após fingir que estava morto: ‘Ouvi meus ossos quebrarem’ Crédito: Reprodução

Um caçador ficou ferido após ser atacado por um urso-pardo durante uma caçada no Alasca, nos Estados Unidos. Jadon Nicoara caçava caribus com o primo, Daniel, quando percebeu que as árvores se movimentavam acima dele. Pouco depois, o animal correu em sua direção, com a boca aberta e rosnando.

Segundo o relato de Nicoara, o urso o derrubou e passou a atacá-lo enquanto os dois rolavam pela encosta de um cânion. O animal tentou morder as mãos e um dos pés do caçador. Daniel sacou uma pistola e disparou contra o urso. Os tiros fizeram com que o animal interrompesse o ataque momentaneamente.

Urso viveu 34 anos de profundo sofrimento preso em um quadrado de concreto

No novo lar, Felix pôde caminhar sobre terra, cavar e preparar uma cama de palha, comportamentos que não faziam parte de sua antiga rotina por FOUR PAWS/Divulgação.
Já aos 35 anos, Felix completou com sucesso a primeira hibernação de sua vida após décadas vivendo em cativeiro por FOUR PAWS/Divulgação.
Felix passou mais de 30 anos vivendo em um pequeno recinto de concreto ao lado de um restaurante na Eslovênia por FOUR PAWS/Divulgação.
Aos 34 anos, o urso foi resgatado e enfrentou uma viagem de cerca de oito horas até um santuário na Áustria por FOUR PAWS/Divulgação.
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No novo lar, Felix pôde caminhar sobre terra, cavar e preparar uma cama de palha, comportamentos que não faziam parte de sua antiga rotina por FOUR PAWS/Divulgação.

Nicoara então caiu novamente e se deitou de bruços, colocando as mãos sobre o pescoço para tentar parecer morto. “Ele correu na minha direção, e eu descarreguei o restante do carregador enquanto ele avançava”, relatou Nicoara ao Daily Mail. O caçador também conseguiu sacar o próprio revólver e atirar contra o urso, que acabou fugindo.

Primo conteve o sangramento antes do resgate

Daniel, que é médico, prestou os primeiros socorros ao primo e conseguiu conter o sangramento. Depois, os dois seguiram até um ponto onde um helicóptero pudesse pousar e entraram em contato com as equipes de resgate. Os socorristas informaram que levariam cerca de duas horas para chegar.

Enquanto aguardava, Nicoara temeu não sobreviver. Segundo ele, durante a espera pensava nas filhas e desejava conseguir voltar para casa. “Eu pensei: ‘Meu Deus, não sei se vou conseguir, porque estou sangrando muito’. Estávamos rezando, e eu pensando nas minhas filhas. Eu pensava: ‘Preciso chegar em casa’”, contou.

O caçador também relatou ter olhado ao redor durante a espera e percebido que o dia estava bonito, apesar da situação. “Eu só me lembro de uma vez em que olhei em volta e percebi que era um dia lindo. Pensei: ‘Como isso aconteceu? É surreal’”, disse.

Urso não foi localizado

Nicoara sofreu fraturas nos ossos do nariz e deverá passar por uma cirurgia no Hospital Harborview, para onde foi levado após o resgate. As informações sobre o tratamento foram divulgadas em uma campanha criada no GoFundMe para ajudar a custear as despesas médicas.

Daniel também precisou de atendimento médico, mas sofreu apenas ferimentos leves. O Departamento de Pesca e Caça do Alasca informou que uma aeronave realizou uma busca aérea na região para tentar localizar o urso, mas o animal não foi encontrado. Nicoara e Daniel também não conseguiram confirmar se o urso foi atingido pelos disparos ou se ficou ferido durante o confronto.

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