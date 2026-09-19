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Caixão real custa R$ 12 milhões e tem formato inspirado em barco viking

Feito em mineral de coloração verde-oliva, sarcófago foi desenhado para lembrar a paixão do rei norueguês Harald pela vela

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:37

Local de descanso final do Rei Harald
Local de descanso final do Rei Harald Crédito: Divulgação/Corte Real da Noruega

O local de descanso do rei Harald da Noruega chama atenção antes mesmo de se conhecer a história por trás de seus detalhes: em vez do formato tradicional, o sarcófago tem uma estrutura que lembra o casco de um barco. A escolha faz referência à paixão do monarca pela vela e às antigas cerimônias funerárias vikings, nas quais embarcações eram associadas à última viagem dos mortos. As informações foram divulgadas pelo palácio norueguês e publicadas pela Fundação de Radiodifusão dos Países Baixos (NOS).

O sarcófago tem coloração verde-oliva e foi produzido com olivina, rocha formada há milhões de anos no interior da crosta terrestre. A pedra foi extraída na região de Sunnmore, onde a rainha Sonja costumava fazer caminhadas.

Local de descanso final do Rei Harald

Todos os membros da Casa Real estão sepultados no Mausoléu Real do Castelo de Akershus por Divulgação/Corte Real da Noruega
O mausoléu é o local de descanso final do Rei Harald V, do Rei Olav V e da Princesa Herdeira Märtha, do Rei Haakon VII e da Rainha Maud; família real costuma visitar o mausoléu em datas comemorativas por Divulgação/Corte Real da Noruega
Sarcófago do Rei Harald por Divulgação/Corte Real da Noruega
Brasão real foi fundido em bronze e reproduzido aos pés do sarcófago; já a coroa real norueguesa, a espada real, o cetro real e a maçã real são reproduzidos em bronze na tampa do sarcófago por Divulgação/Corte Real da Noruega
Cada letra do texto no sarcófago é esculpida em latão, banhada a ouro e parcialmente submersa na superfície por Divulgação/Corte Real da Noruega
A fonte utilizada é a Futura, criada por Paul Renner na década de 1920 por Divulgação/Corte Real da Noruega
Uma pedra (peridoto) adorna a coroa no brasão real do sarcófago por Divulgação/Corte Real da Noruega
Peridoto é a variedade de qualidade gemológica da olivina; ou seja, quando a olivina apresenta características adequadas para ser lapidada como pedra preciosa por Divulgação/Corte Real da Noruega
Rocha olivina possui tons esverdeados e veios finos, e recebe seu nome devido à sua cor verde-oliva por Divulgação/Corte Real da Noruega
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Todos os membros da Casa Real estão sepultados no Mausoléu Real do Castelo de Akershus por Divulgação/Corte Real da Noruega

A escolha do material também foi pensada para representar a ligação do casal com a natureza. Segundo o palácio, a olivina absorve CO₂ e simboliza a preocupação de Harald e Sonja com o meio ambiente e as futuras gerações.

O desenho ainda foi planejado para os dois. A intenção é que Sonja também seja sepultada no mesmo sarcófago após sua morte, reunindo referências relacionadas aos dois.

Outro detalhe está nos símbolos gravados na peça. O sarcófago traz representações das joias da Coroa norueguesa, incluindo a coroa, o cetro e o orbe. Para esses elementos, foi utilizado peridoto, uma pedra preciosa que também aparece na coroa real.

O sarcófago, uma espécie de caixão funerário especialmente projetado para o rei, foi colocado no mausoléu real do castelo de Akershus, em Oslo, onde também estão sepultados outros integrantes da família real norueguesa.

Quanto custou o sarcófago de Harald?

O orçamento real norueguês do ano passado reservou 1,85 milhão de euros para a construção do sarcófago. Na conversão aproximada para reais, considerando a cotação atual, o valor fica na casa dos R$ 12 milhões.

Harald chegou a fazer uma brincadeira sobre o investimento quando o assunto foi discutido no Parlamento. Segundo a NOS, ele disse que esperava que o caixão fosse bem acolchoado para tornar a estadia mais confortável — afinal, brincou o rei, eles ficariam ali por algum tempo.

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Tags:

Noruega rei Harald Caixão Real Nobreza Sarcófago

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