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Calendário da Lua em outubro tem encontro com Júpiter e chuva de meteoros; veja datas

Mês terá Lua cheia no dia 26 e diferentes fenômenos poderão ser observados no céu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:45

Calendário da Lua em outubro tem encontro com Júpiter e chuva de meteoros; veja datas
Calendário da Lua em outubro tem encontro com Júpiter e chuva de meteoros; veja datas Crédito: Shutterstock

Outubro terá uma série de fenômenos astronômicos que poderão ser observados no céu. Entre os destaques estão a aproximação aparente entre a Lua e Júpiter, no dia 6, e o pico da chuva de meteoros Orionídeas, previsto para a madrugada de 21 de outubro.

O mês também terá as quatro principais fases da Lua. No dia 3, ocorre o quarto minguante, às 10h25. A Lua nova será no dia 10, às 12h50, enquanto o quarto crescente acontece em 18 de outubro, às 13h13. Já a Lua cheia chega no dia 26, à 1h12, sempre considerando o horário de Brasília.

Luas no sistema solar

Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons
Vênus não possui nenhum satélite conhecido e seu nome é derivado da deusa romana da beleza, equivalente a deusa grega Afrodite por NASA / SDO / AIA
Nosso satélite é simplesmente chamado de Lua porque era o único conhecido antes das descobertas de Galileu; o único corpo celeste, além da Terra, pisado pelo ser humano por Neil A. Armstrong / NASA
As luas marcianas são Fobos e Deimos, nomes dos deuses-filhos de Ares, equivalente grego do deus romano da guerra, Marte: seus nomes significam “medo” e “terror” por NASA / JPL
Júpiter possui 115 luas reconhecidas,. Entre as principais estão Io, Europa e Ganimedes: seus nomes vêm de personagens ligados a Zeus, equivalente grego do romano Júpiter por NASA / JPL
Saturno lidera o Sistema Solar com 293 luas confirmadas. Entre as principais estão Titã, Encélado e Reia: Titã remete aos Titãs gregos, Encélado a um gigante e Reia era esposa de Cronos, equivalente grego de Saturno por NASA
Urano possui 29 luas conhecidas, mas foge da tradição greco-romana: seus satélites recebem nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Titânia, Oberon e Miranda estão entre os maiores exemplos dessa peculiar família literária por NASA / JPL
Netuno possui 16 luas conhecidas, entre elas Tritão, Nereida e Proteu. Como o planeta leva o nome do deus romano dos mares, seus satélites homenageiam divindades e ninfas marinhas gregas por NASA / JPL
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Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons

Lua e Júpiter

Na madrugada de 6 de outubro, Lua e Júpiter vão parecer próximos no céu. O fenômeno poderá ser observado antes do amanhecer, olhando para a direção leste.

Na ocasião, a Lua estará na fase minguante, com cerca de 20% do disco iluminado, enquanto Júpiter aparecerá como um ponto bastante brilhante ao lado dela.

A aproximação será apenas aparente. Apesar de parecerem próximos para quem observa da Terra, os dois astros estão separados por uma grande distância no espaço.

Um dia antes, na madrugada de 5 de outubro, Marte também aparecerá próximo à Lua, na direção leste.

Chuva de meteoros Orionídeas

Outro destaque do mês será a chuva de meteoros Orionídeas, formada por restos deixados pelo cometa Halley.

O fenômeno poderá ser observado entre 2 de outubro e 7 de novembro, com pico previsto para a madrugada do dia 21. Neste ano, porém, a Lua em fase crescente avançada poderá atrapalhar a visualização dos meteoros mais fracos.

Lua cheia

A Lua cheia de outubro acontece no dia 26, à 1h12. Como a mudança de fase ocorrerá durante a madrugada, a melhor noite para observar a Lua com aparência cheia será entre domingo (25) e segunda-feira (26).

A Lua cheia de outubro não será uma superlua. No dia 26, o satélite estará a cerca de 369 mil quilômetros da Terra. O perigeu, ponto em que a Lua fica mais próxima do planeta, ocorrerá dois dias depois, em 28 de outubro.

Os horários das fases podem variar conforme o fuso horário. Em algumas regiões do Brasil, a mudança pode ocorrer em horário ou até em data diferente.

Sem eclipse em outubro

Outubro não terá eclipse lunar. O próximo está previsto para fevereiro de 2027 e será penumbral, com pouca percepção a olho nu.

Um eclipse lunar parcial voltará a ser visível em todo o Brasil em janeiro de 2028. Já um eclipse lunar total poderá ser observado em junho de 2029.

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