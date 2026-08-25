RESPOSTA

Canadá convoca população a comprar produtos nacionais em disputa comercial com os EUA

Primeiro-ministro Mark Carney pede união dos canadenses e transforma consumo doméstico em estratégia para reduzir dependência dos norte-americanos

Mariana Rios

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:50

Donald Trump (EUA), Claudia Sheinbaum (México) e Mark Carney, primeiro-ministro canadense, na premiação da Copa do Mundo 2026 Crédito: Lars Hagberg/Governo do Canadá

O governo do Canadá está convocando a população a participar da disputa comercial com os Estados Unidos também pelas escolhas feitas no dia a dia. Diante da escalada de tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, o primeiro-ministro Mark Carney defendeu que os canadenses priorizem produtos nacionais e fortaleçam a economia do próprio país.

Em discurso sobre o impasse comercial, Carney afirmou que o Canadá precisa se tornar menos dependente dos Estados Unidos e incentivou os consumidores a “comprar canadense”. Para o primeiro-ministro, pequenas decisões repetidas por milhões de pessoas podem funcionar como uma demonstração de união diante da pressão de Washington. As informações foram publicadas pelo jornal britânico The Guardian.

Guerra comercial: Canadá convoca população a comprar produtos nacionais 1 de 6

A estratégia faz parte de uma mudança mais ampla defendida pelo governo, que pretende estimular empresas canadenses, ampliar o comércio com outros países e abrir novos mercados para reduzir a dependência das exportações destinadas aos Estados Unidos. Segundo Carney, o país já avançou em acordos comerciais e pretende ampliar ainda mais o número de consumidores estrangeiros com acesso a produtos canadenses.

A mobilização ganhou força após o fracasso das negociações entre Ottawa e Washington. O governo canadense decidiu retaliar as tarifas americanas com medidas equivalentes, no chamado modelo “dólar por dólar”, mas reconhece que a disputa terá custos para a própria população, incluindo preços mais altos e menor variedade de produtos.

A tentativa de Carney é transformar a guerra comercial em uma espécie de projeto de fortalecimento econômico nacional. Além de estimular o consumo doméstico, o governo anunciou medidas de apoio a empresas e trabalhadores afetados pelas tarifas e defende investimentos em infraestrutura, energia e setores considerados estratégicos.