RESPOSTA

Canadá impõe tarifas de 15% a 50% contra bens dos EUA e amplia disputa comercial

Produtos de aço, alumínio, móveis e roupas estarão sujeitos a maior tarifa; laticínios, peixes e frutos do mar, 25%

Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:13

O primeiro-ministro Mark Carney cumprimenta pessoas na cerimônia nacional do Dia do Canadá no Parque LeBreton Flats (julho/2026) Crédito: Daniel Pereira/Governo do Canadá

O Canadá anunciou nesta terça-feira (25) tarifas de 15%, 25% e 50% contra aproximadamente 700 bens norte-americanos, estimados em US$ 27,6 bilhões, segundo comunicado publicado pelo governo. Em coletiva de imprensa, autoridades canadenses classificaram a ação como necessária para "igualar a competição" com os Estados Unidos e diminuir a desvantagem criada pelas tarifas dos EUA.

"Estamos enfrentando uma guerra comercial que não queríamos e não escolhemos", disse o ministro das Finanças e Receita Nacional, François-Philippe Champagne. "Tentamos chegar a acordo com os EUA. O primeiro-ministro, Mark Carney, e toda a equipe econômica trabalharam incansavelmente para isso. Mas, no fim, as condições impostas por Washington eram inaceitáveis."

Em nota, o governo canadense esclareceu que as contramedidas foram criadas para enfrentar as tarifas dos EUA "dólar por dólar, alíquota por alíquota", de maneira a amenizar o impacto da disputa comercial para produtores do Canadá no mercado local.

Assim, produtos de aço, alumínio, móveis e roupas estarão sujeitos a tarifa de 50%. Laticínios, peixes e frutos do mar terão alíquota de 25%. Outras contramedidas já existentes sobre determinados bens, como automóveis, continuarão em vigor e a estrutura de remoção de tarifas segue disponível, recebendo pedidos para "alívio excepcional".

O Canadá também anunciou um novo pacote de US$ 7,5 bilhões em medidas de apoio para empresas, com foco em levar suporte "rápido" para trabalhadores e empresários. O valor soma-se aos US$ 25 bilhões já providenciados pelo governo desde a implementação das tarifas dos EUA pela primeira vez no ano passado.