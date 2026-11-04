PENA DE MORTE

Câncer raro pode ter salvado mulher que sobreviveu a duas doses de injeção letal nos EUA

Médico que assessorou a defesa aponta possível relação entre alteração no sangue e falha na execução

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:28

Christa Gail Pike Crédito: Reprodução

Uma alteração no sangue associada a um câncer raro pode ter contribuído para a sobrevivência de uma mulher submetida a duas doses de injeção letal no Tennessee, nos Estados Unidos. A hipótese foi levantada pelo médico Joel Zivot, que assessorou a defesa de Christa Pike, de 50 anos, após a tentativa de execução em 30 de setembro.

Pike apresenta uma contagem elevada de plaquetas, células que atuam na coagulação do sangue. Segundo Zivot, essa característica pode ter interferido na administração do pentobarbital. A possibilidade é uma das explicações consideradas para o desfecho do procedimento, mas não há confirmação de que a doença tenha sido responsável por mantê-la viva.

Documentos apresentados à Justiça em janeiro, obtidos pela revista People e divulgados nesta terça-feira (3), mostram que os advogados já haviam advertido sobre as condições de saúde da condenada. A defesa relacionou o excesso de plaquetas a uma provável doença mieloproliferativa, um tipo raro de câncer no sangue.

Christa Pike recebeu pena de morte 1 de 10

Na ocasião, os defensores argumentaram que o quadro poderia ampliar o risco de complicações e provocar sofrimento durante a execução. Também mencionaram o histórico de dificuldades de Pike em coletas de sangue e outros procedimentos que exigiam a inserção de agulhas.

Após receber as duas doses do medicamento, Pike precisou ser levada a um hospital, onde permaneceu por dez dias antes de retornar à prisão. Seus braços apresentavam inchaço, queimaduras e bolhas. Segundo os advogados, problemas nos acessos intravenosos teriam feito a substância atingir os tecidos dos braços em vez de entrar corretamente na corrente sanguínea.

A suspeita de extravasamento do pentobarbital está entre as principais hipóteses para explicar por que as doses não provocaram a morte. Relatos sobre dificuldades para estabelecer os acessos nas veias reforçaram essa possibilidade.