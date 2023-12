LIBERDADE

Casal de peixes-boi será libertado de aquário onde vive há 67 anos

Um casal de peixes-boi idosos, que vive num aquário da Flórida desde 1956, será realocado na próxima semana. Um grupo de direitos dos animais iniciou uma campanha, alertando para as más condições do local, que fio bem sucedica, informou o jornal "The Guardian".