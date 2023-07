Cena forte: Atleta morre após tentar levantar 210 kg em academia

O atleta Justyn Vicky, 33 anos, morreu ao tentar levantar um peso de 210 kg durante exercício em uma academia. O acidente durante o exercício aconteceu no último dia 15 de julho, mas o vídeo só foi divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (21). O atleta chegou a ser socorrido às pressas para um hospital na ilha de Bali, mas após uma cirurgia de emergência resistiu. O vídeo que viralizou mostra o exato momento em que o atleta não aguenta o peso e a barra atinge sua nuca, empurrando a cabeça de Justyn para frente. Um treinador ainda tenta ajudar, mas não consegue. O fisiculturista cai inconsciente no chão.

Veja vídeo do momento do acidente. Atenção: Cenas fortes!

Hoje, estamos reunidos para celebrar a incrível vida do nosso amado personal trainer e amigo, Justyn. É com os corações pesados que compartilhamos a notícia do seu falecimento, e, no entanto, nossos ânimos são elevados pelo profundo impacto que ele teve em cada um de nós.