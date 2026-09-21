ALEMANHA

Cerveja, seios e pretzels: Oktoberfest estreia festa lésbica com 700 participantes

Evento realizado em Munique foi voltado a mulheres e reuniu pessoas de diferentes identidades de gênero e sexualidade

Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:41

Oktoberfest tem primeira festa voltada exclusivamente para mulheres em Munique Crédito: Reprodução/Instagram @franziska_reichert_

O Oktoberfest de Munique, na Alemanha, teve pela primeira vez uma festa voltada especificamente para mulheres lésbicas e outras pessoas de diferentes identidades de gênero e sexualidade. O evento, realizado no tradicional salão Bräurosl no domingo (20), reuniu cerca de 700 participantes sob o lema “Bier, Boobs, Brezn” — em uma tradução livre, “Cerveja, seios e pretzels”. O festival começou oficialmente no sábado (19) e segue até o próximo dia 4.

Festa lésbica reúne centenas de mulheres na Oktoberfest de Munique 1 de 5

Segundo as organizadoras, o interesse pela festa foi ainda maior. Silke Völlig, que promoveu o evento ao lado de Sina Scherer, da iniciativa “Lost Girls”, afirmou que seria possível vender até 1 mil ingressos.

A festa ocorreu um dia depois do tradicional “Gay Sunday”, conhecido também como “Rosa Sonntag”, evento do Oktoberfest historicamente frequentado principalmente por homens gays. Na celebração voltada às mulheres, o salão Bräurosl recebeu decoração com balões de unicórnio e bandeira do arco-íris.

Para as organizadoras, a criação de um evento específico responde à menor visibilidade de espaços destinados à comunidade lésbica em Munique. Scherer afirmou que a cidade já teve mais locais onde mulheres lésbicas podiam se encontrar, especialmente no bairro de Glockenbachviertel, e que muitos desses pontos deixaram de existir.

A festa do Oktoberfest foi uma estreia para o “Lost Girls”, projeto que já organiza eventos para a comunidade. A proposta, segundo Scherer, foi criar na própria Wiesn, como o Oktoberfest é conhecido em Munique, um espaço específico para mulheres que, até então, tinham pouca presença nos eventos queer tradicionais da festa.