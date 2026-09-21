Cerveja, seios e pretzels: Oktoberfest estreia festa lésbica com 700 participantes

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Mariana Rios
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:41
O Oktoberfest de Munique, na Alemanha, teve pela primeira vez uma festa voltada especificamente para mulheres lésbicas e outras pessoas de diferentes identidades de gênero e sexualidade. O evento, realizado no tradicional salão Bräurosl no domingo (20), reuniu cerca de 700 participantes sob o lema “Bier, Boobs, Brezn” — em uma tradução livre, “Cerveja, seios e pretzels”. O festival começou oficialmente no sábado (19) e segue até o próximo dia 4.
Festa lésbica reúne centenas de mulheres na Oktoberfest de Munique
Segundo as organizadoras, o interesse pela festa foi ainda maior. Silke Völlig, que promoveu o evento ao lado de Sina Scherer, da iniciativa “Lost Girls”, afirmou que seria possível vender até 1 mil ingressos.
A festa ocorreu um dia depois do tradicional “Gay Sunday”, conhecido também como “Rosa Sonntag”, evento do Oktoberfest historicamente frequentado principalmente por homens gays. Na celebração voltada às mulheres, o salão Bräurosl recebeu decoração com balões de unicórnio e bandeira do arco-íris.
Para as organizadoras, a criação de um evento específico responde à menor visibilidade de espaços destinados à comunidade lésbica em Munique. Scherer afirmou que a cidade já teve mais locais onde mulheres lésbicas podiam se encontrar, especialmente no bairro de Glockenbachviertel, e que muitos desses pontos deixaram de existir.
A festa do Oktoberfest foi uma estreia para o “Lost Girls”, projeto que já organiza eventos para a comunidade. A proposta, segundo Scherer, foi criar na própria Wiesn, como o Oktoberfest é conhecido em Munique, um espaço específico para mulheres que, até então, tinham pouca presença nos eventos queer tradicionais da festa.
As informações foram publicadas pelo jornal alemão Der Speigel.