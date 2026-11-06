CONFLITO GASTRONÔMICO

Chef italiano é demitido após se recusar a colocar abacaxi na pizza: 'Insulto à minha cultura'

O caso veio a público depois que Tamburella contestou a demissão na Comissão de Trabalh

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:49

Pizza com abacaxi Crédito: Shutterstock

Em quatro anos, o chef italiano Davide Tamburella se recusou três vezes a colocar abacaxi em uma pizza. A última recusa esteve entre as queixas que antecederam sua demissão de um restaurante em Brisbane, na Austrália. O chef foi dispensado em maio, cerca de duas semanas depois de uma reunião com a direção do estabelecimento.

Tamburella considerava um “insulto à sua cultura” usar a fruta na pizza. Ao contestar a demissão na Comissão de Trabalho Justo da Austrália, o chef alegou que havia sido dispensado injustamente e argumentou que poderia descumprir orientações da direção quando as considerasse ofensivas à sua cultura.

A decisão da comissão, divulgada na terça-feira (3), registrou outras queixas do restaurante, entre elas o uso de palavrões, a forma como o chef se comunicava e situações de frustração cada vez mais frequentes no trabalho.

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O pedido de Tamburella foi rejeitado porque ele recorreu fora do prazo. O restaurante fechou e responsáveis não foram localizados para comentar o caso, segundo a BBC News.

A combinação de presunto e abacaxi ficou conhecida como pizza havaiana, mas surgiu no Canadá. A receita é atribuída ao grego Sam Panopoulos, que em 1962 experimentou acrescentar abacaxi em conserva à pizza que servia em seu restaurante em Chatham, na província de Ontário. O nome veio da marca estampada na lata da fruta.