ORDEM

China condena funcionário público à morte por espionagem e vazamento de segredos de Estado

Ele foi recrutado por um serviço de inteligência estrangeiro quando trabalhava no exterior

Estadão

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:20

China Crédito: Reprodução

Um tribunal chinês condenou à morte um funcionário público acusado de espionagem em favor de outro país e de vazamento de informações sigilosas em troca de dinheiro, informou a imprensa estatal chinesa na segunda-feira, 23.

A editora Gold Wall Press, vinculada à Administração Nacional de Proteção de Segredos de Estado da China, afirmou em um relatório que o homem, identificado pelo sobrenome Ma, foi recrutado por um serviço de inteligência estrangeiro quando trabalhava no exterior.

O recrutador, identificado apenas como Kailin, encontrava-se frequentemente com Ma, inicialmente sob o pretexto de aprender chinês.

"Kailin foi desviando gradualmente a abordagem de suas conversas para temas politicamente delicados", investigando detalhes operacionais e informações sobre funcionários chineses em outro país, afirmou o relatório, sem especificar a nação. O documento acrescentou que "Ma revelou uma grande quantidade de informações sensíveis relacionadas às instituições da China" nesse país.

Depois, Kailin apresentou Ma a um colega, que ameaçou denunciá-lo às autoridades chinesas por ter vazado informações caso ele se recusasse a cooperar. Ma aceitou trabalhar para a rede de inteligência estrangeira e assinou um acordo de cooperação que incluía cláusulas de "confidencialidade" e "lealdade".

Em troca, recebeu pagamentos mensais e "um computador portátil para enviar e receber informações de inteligência", segundo o relatório. Ma retornou à China após concluir a missão no exterior e "embarcou em uma carreira de espionagem de longo prazo".

De acordo com o relatório, Ma foi detido e um tribunal determinou que ele havia recebido mais de 1 milhão de yuans (cerca de R$ 889 mil na cotação atual) em troca de 35 itens de informação, alguns deles considerados "ultrassecretos".

O documento não especifica quando nem onde Ma foi condenado, nem se ele já foi executado.

Os tribunais chineses normalmente não divulgam informações sobre casos de segurança do Estado, mas, nos últimos anos, o Ministério da Segurança do Estado e a Gold Wall Press têm divulgado cada vez mais prisões. As instituições também usam redes sociais, filmes e histórias em quadrinhos para promover alertas sobre espionagem.

O caso ocorre em um momento em que a inteligência dos Estados Unidos tem divulgado seus próprios esforços para recrutar fontes na China. Os cinco vídeos mais vistos no canal da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) no YouTube são anúncios de recrutamento em mandarim.

"Este caso chocante serve como mais um alerta", afirmou a Gold Wall Press, advertindo que os serviços de inteligência estrangeiros são "astutos" e usam vínculos emocionais, interesses financeiros e ameaças para recrutar pessoas em cargos estratégicos.