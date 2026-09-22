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China restringe produtos usados na produção de fentanil antes de encontro com Trump

Exportadores precisarão obter autorização para enviar aos EUA, México e Canadá dois produtos químicos usados como precursores de drogas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:54

Fentanil coloca China e EUA frente a frente antes de encontro entre Xi e Trump
Fentanil coloca China e EUA frente a frente antes de encontro entre Xi e Trump Crédito: Shutterstock

A China informou nesta terça-feira (22) que exportadores precisarão obter autorização para enviar aos Estados Unidos, México e Canadá dois produtos químicos usados como precursores de drogas, em um gesto de boa vontade antes de uma cúpula entre os líderes das duas maiores economias do mundo.

Os controles entram em vigor poucos dias antes de o líder chinês, Xi Jinping, se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, após repetidas pressões americanas para que Pequim interrompa a cadeia de fornecimento de fentanil.

Fentanil clandestino: pó, comprimidos falsificados e mistura com outras drogas

Fentanil clandestino é produzido para o mercado ilegal de drogas por Shutterstock
A droga pode aparecer em pó ou em comprimidos falsificados por Shutterstock
Comprimidos falsificados podem imitar medicamentos como oxicodona e alprazolam por Shutterstock
O fentanil pode ser misturado a drogas como cocaína, heroína e metanfetamina por Shutterstock
Muitas pessoas podem não saber que a droga consumida contém fentanil por Shutterstock
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Fentanil clandestino é produzido para o mercado ilegal de drogas por Shutterstock

As medidas, anunciadas pelo Ministério do Comércio da China, entraram em vigor imediatamente.

A China é uma importante fonte de produtos químicos precursores do fentanil, utilizados por cartéis mexicanos para produzir o potente narcótico e contrabandeá-lo para os Estados Unidos.

Pequim e Washington intensificaram nos últimos anos os esforços conjuntos para conter o fluxo desses produtos químicos para a América do Norte.

Em maio, pouco depois de Trump visitar Pequim para conversas com Xi, a China impôs controles de exportação a outro grupo de produtos químicos precursores de drogas. Os dois líderes devem discutir o fentanil e uma série de outros temas quando se reunirem em Washington no fim desta semana. 

Opioide sintético

O fentanil é um opioide sintético extremamente potente. Ele tem uso médico legítimo, principalmente em anestesia e no tratamento de dores muito intensas, mas o fentanil produzido ilegalmente tornou-se um dos principais responsáveis pela crise de overdoses nos Estados Unidos. Segundo o Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), ele é cerca de 50 a 100 vezes mais potente que a morfina.

E por que os EUA pressionam a China?

O que os EUA afirmam é que empresas chinesas são uma fonte importante de produtos químicos precursores, substâncias que podem ser utilizadas para fabricar fentanil, que acabam chegando a organizações criminosas, inclusive por meio de intermediários em outros países. O governo americano também acusa empresas chinesas de utilizarem mecanismos para dificultar o rastreamento dessas substâncias.

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Eua Trump Drogas China

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