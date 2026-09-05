SOBREVIVÊNCIA

Chinês é resgatado com vida após passar 10 dias preso em túnel soterrado no Nepal

Homem estava no projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1 desde o deslizamento de terra que atingiu a região em 26 de agosto

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:03

Chinês é resgatado com vida após passar 10 dias preso em túnel soterrado no Nepal Crédito: Divulgação

Um cidadão chinês foi resgatado com vida neste sábado (5) após passar dias preso em um túnel no norte do Nepal, atingido pelo devastador deslizamento de terra que deixou dezenas de trabalhadores desaparecidos na região. O homem foi localizado dentro de um túnel do projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1, uma das estruturas atingidas pela avalanche de água, lama e detritos provocada pela tragédia.

“Um cidadão chinês acaba de ser resgatado neste momento de um túnel, no projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1”, afirmou a agências internacionais, Raja Ram Basnet, porta-voz do Exército do Nepal. O resgate aconteceu um dia depois de dois trabalhadores nepaleses também serem encontrados com vida em outro túnel soterrado. Sanjay Shah, de 30 anos, encarregado de mecânica, e Kabir Maharjan, de 45, supervisor, estavam presos desde o deslizamento no túnel Trishuli-3.

Os três sobreviventes foram localizados durante as operações de busca realizadas em túneis soterrados pela lama e pela água. As equipes de resgate trabalham na região desde o deslizamento ocorrido em 26 de agosto, quando uma avalanche de gelo e rochas provocou uma enorme enxurrada nos vales do Bhotekoshi e do Trishuli, no norte do Nepal. A força da água, misturada a lama, pedras e destroços, atingiu comunidades, estradas e diversos projetos hidrelétricos na região, além de provocar mortes também no lado chinês da fronteira. As autoridades registram mais de 1.300 mortos e mais de 5.000 desaparecidos.