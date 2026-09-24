Chinesa de 6 anos quebra recorde mundial do cubo mágico duas vezes em três dias

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Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:07
Aos 6 anos, Lian Yunzhi precisou de apenas três dias para superar duas vezes o recorde mundial feminino de resolução do cubo mágico 3x3x3. Em competições oficiais, a menina chinesa registrou primeiro uma média de 4,52 segundos e, depois, baixou a marca para 4,27 segundos.
O segundo resultado fez de Lian, que é da província de Sichuan, no sudoeste da China, a única mulher a alcançar uma média inferior a 4,5 segundos na modalidade. As marcas foram obtidas em torneios reconhecidos pela Associação Mundial de Cubo Mágico (WCA).
Menina chinesa é destaque bateu recorde mundial do cubo mágico
Segundo a agência estatal chinesa CNS, Lian conhece mais de 1.300 algoritmos para resolver o cubo. No último ano, treinou de duas a três horas por dia.
Ela começou a praticar em casa e na escola. Quando seus resultados pararam de melhorar, os pais a levaram de Chengdu, capital de Sichuan, a Xangai para treinar com técnicos profissionais. Com o acompanhamento, seus tempos caíram.