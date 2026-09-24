Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chinesa de 6 anos quebra recorde mundial do cubo mágico duas vezes em três dias

Menina treina 3 horas por dia em sua rotina de preparação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:07

Lian Yunzhi
Lian Yunzhi Crédito: Reprodução

Aos 6 anos, Lian Yunzhi precisou de apenas três dias para superar duas vezes o recorde mundial feminino de resolução do cubo mágico 3x3x3. Em competições oficiais, a menina chinesa registrou primeiro uma média de 4,52 segundos e, depois, baixou a marca para 4,27 segundos.

O segundo resultado fez de Lian, que é da província de Sichuan, no sudoeste da China, a única mulher a alcançar uma média inferior a 4,5 segundos na modalidade. As marcas foram obtidas em torneios reconhecidos pela Associação Mundial de Cubo Mágico (WCA).

Menina chinesa é destaque bateu recorde mundial do cubo mágico

Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
Lian Yunzhi por Reprodução
1 de 8
Lian Yunzhi por Reprodução

Segundo a agência estatal chinesa CNS, Lian conhece mais de 1.300 algoritmos para resolver o cubo. No último ano, treinou de duas a três horas por dia.

Ela começou a praticar em casa e na escola. Quando seus resultados pararam de melhorar, os pais a levaram de Chengdu, capital de Sichuan, a Xangai para treinar com técnicos profissionais. Com o acompanhamento, seus tempos caíram.

Mais recentes

Imagem - Xi Jinping reforça necessidade de cooperação entre EUA e China em IA e comércio

Xi Jinping reforça necessidade de cooperação entre EUA e China em IA e comércio
Imagem - Open IA invade site com dados da saúde pública da Austrália

Open IA invade site com dados da saúde pública da Austrália
Imagem - Milei chama ONU de 'inútil' e volta a dizer que Malvinas pertencem à Argentina

Milei chama ONU de 'inútil' e volta a dizer que Malvinas pertencem à Argentina