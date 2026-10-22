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‘Ciclone monstro’ atinge ventos de 296 km/h e abre forma olho gigante de 56 km no mar

Champi se tornou o ciclone tropical mais forte de 2026 e avança em direção a Taiwan e ao sul do Japão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:11

O olho é como é conhecida a parte central do ciclone
O olho é como é conhecida a parte central do ciclone Crédito: Reprodução/CIRA

O olho do supertufão Champi cresceu de cerca de 8 a 10 quilômetros para aproximadamente 56 quilômetros durante sua passagem pelo Oceano Pacífico. Apelidada de “ciclone monstro”, a tempestade registrou ventos sustentados de até 296 km/h e segue em direção a Taiwan e ao sul do Japão.

A velocidade representa ventos que se mantêm, e não rajadas passageiras. Segundo a Nasa, que cita um levantamento do The Weather Network, o pico fez do Champi o ciclone tropical mais forte de 2026.

Na terça-feira (20), o sistema alcançou intensidade equivalente à de um furacão de categoria 5, o nível máximo da escala, conforme o Centro Conjunto de Alerta de Tufões dos Estados Unidos (JTWC). A pressão atmosférica estimada no centro chegou a 895 hPa, patamar associado a tempestades extremas. Na quarta-feira (21), o supertufão começou a enfraquecer, embora ainda apresentasse ventos muito intensos.

Entenda o fenômeno do supertufão Champi

O olho do ciclone é uma região de relativa calmaria cercada por nuvens e ventos intensos por Reprodução/CIRA
O olho do Champi aumentou de cerca de 8 a 10 quilômetros para aproximadamente 56 quilômetros por Reprodução/CIRA
A expansão ocorre quando uma nova faixa de nuvens envolve a parede original do olho e passa a substituí-la por Reprodução
Essa reorganização pode reduzir temporariamente a velocidade dos ventos, que podem voltar a ganhar força por Reprodução
O Champi chegou a registrar ventos sustentados de 296 km/h, com intensidade equivalente à categoria 5 por Reprodução
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O olho do ciclone é uma região de relativa calmaria cercada por nuvens e ventos intensos por Reprodução/CIRA

Por que o olho do supertufão aumentou?

O olho é uma área de relativa calmaria no centro do ciclone. Quando passou por Guam, território dos Estados Unidos na Micronésia, essa região tinha entre 8 e 10 quilômetros de largura, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia americano na ilha. Dias depois, seu diâmetro chegou a cerca de 56 quilômetros.

Meteorologistas atribuem essa expansão a uma reorganização interna comum em tempestades muito fortes. Nesse processo, uma nova faixa de nuvens surge mais distante do centro e envolve a parede que delimitava o olho original.

À medida que a estrutura externa se fortalece, a interna perde força e acaba substituída. A troca deixa o olho maior e provoca uma redução temporária na velocidade dos ventos, que podem voltar a se intensificar.

No Champi, a combinação entre um centro tão amplo e ventos extremos chamou a atenção de perfis especializados. Segundo essas análises, o sistema pode ter se aproximado do limite de intensidade possível para um tufão com um olho dessas dimensões.

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