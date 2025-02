FENÔMENO

Cidades italianas são atingidas por nuvem de poeira do Saara

Satélite flagra nuvem de poeira que saiu da África rumo ao continente europeu

Que chuva terá lançado a areia do Saara sobre os automóveis de Roma? O fenômeno - nada novo nem incomum - atingiu desta vez as cidades da Sicília e da Calábria, no sul da Itália, que ficaram com o céu amarelado e com o ar impregnado de pó, no último domingo (2). Um ciclone que se originou no norte da África foi o responsável por levar a nuvem de poeira do deserto do Saara ao continente europeu.>