POLÍTICA

Cientista político comenta futuro de Brasil e Argentina e semelhanças entre Milei e Bolsonaro

Em entrevista, Cláudio Couto aponta dificuldades para argentino eleito concretizar suas promessas de campanha

Publicado em 26 de novembro de 2023 às 07:00

Lula e Bolsonaro foram convidados para a posse Crédito: Reprodução/Redes Sociais

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada.[...] Desejo boa sorte e êxito ao novo governo”. Foi assim que o presidente do Brasil cumprimentou, através de uma publicação no X (Twitter), o vencedor da disputa presidencial na Argentina, Javier Milei. O texto de Lula não cita o nome do candidato eleito. Durante a campanha, Milei chamou o petista de “comunista” e “corrupto” e chegou a dizer que não manteria diálogo com ele.

Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva é considerado um político de esquerda, Javier Milei se autointitula um ultraliberal anarcocapitalista. Ao longo da corrida eleitoral, Milei colocou entre suas promessas pautas mais à direita, como privatizações, fim do Banco Central, liberação de armas e a diminuição de Ministérios, cortando pastas como Cultura, Mulher e Ciência.

O candidato foi eleito no segundo turno, que aconteceu no último dia 19, com 55,69% dos votos. O segundo colocado, Sergio Massa, teve 44,30%. Ele foi o representante do peronismo na eleição, defendendo os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores. O atual presidente argentino, Alberto Fernández, peronista e aliado de Lula, desistiu de concorrer ao segundo mandato por inviabilidade de vitória, já que o governo, que carrega nas costas uma inflação anual de 140%, é rejeitado por 80% da população.

Milei toma posse no dia 10 de dezembro e convidou Lula e Jair Bolsonaro para a cerimônia. Por enquanto, apenas o ex-presidente brasileiro confirmou presença. O cenário é de tensão, de acordo com o cientista político Cláudio Gonçalves Couto. Em entrevista, ele comenta sobre o futuro da Argentina nos próximos quatro anos; as semelhanças entre a corrida presidencial argentina deste ano e as brasileiras de 2018 e 2022; e o futuro da relação entre os dois países. Confira abaixo:

Cientista Político Cláudio Couto Crédito: Divulgação/FGV

Como fica a relação entre Argentina e Brasil?

O presidente Lula não deve ir à posse de Milei pelas declarações pesadas que o argentino fez a respeito do presidente brasileiro e pela postura que teve durante a campanha, até já falando que não conversaria com Lula. É tradição que os presidentes dos dois países se encontrem após as eleições, assim como Lula se encontrou com Fernández quando foi eleito no ano passado. Mas Milei deve quebrar isso. Ao mesmo tempo, já anunciou interesse em ir aos Estados Unidos, mas nem para visitar o presidente Joe Biden, mas sim para encontrar Donald Trump, ex-presidente direitista derrotado nas eleições de 2020. Dentro desse contexto, acredito que teremos uma relação tensa entre Brasil e Argentina, mas há muitos interesses envolvidos que tornam muito difícil um rompimento. O setor privado argentino tem interesses no Brasil, que é o principal mercado da Argentina. O Brasil também tem a Argentina como importante mercado de manufaturados, mas perderia menos do que eles com um rompimento, pela diferença de tamanho, mas também porque temos relações com a China, Estados Unidos e União Europeia.

O Mercosul agora passa a ter Argentina, Paraguai e Uruguai à direita e apenas o Brasil à esquerda. Milei já manifestou interesse de sair do grupo. Qual impacto é possível prever?

A manifestação de Milei de querer sair do Mercosul cria uma tensão, mas acho algo difícil de ser concretizado porque tem que passar pelo Congresso e também tem os interesses do setor econômico privado. A Argentina é o segundo principal membro, depois do Brasil, e se ela sai, o grupo perde sentido e isso impactaria muito negativamente para a Argentina.

O que os argentinos podem esperar do novo governo?

Os argentinos podem esperar um governo tumultuado. Imagino que deva ser parecido, dentro das devidas proporções, com o governo Bolsonaro, preocupado com a agitação política. Eu chamo de governo movimento, que é voltado à mobilização da sua base política na sociedade. Pelas promessas que fez, Milei pode acarretar uma certa desorganização na administração pública, uma espécie de caos, porque fala em desmonte de ministérios, cargos, salários, etc.

Há semelhanças entre o cenário de vitória de Milei na Argentina agora e o de vitória de Bolsonaro no Brasil em 2018?

O espaço que se abriu entre os eleitores para o Milei agora é o espaço que se abriu para Bolsonaro em 2018. Bolsonaro vendeu uma imagem de alguém de fora do sistema. E o que há de comum entre os dois países é justamente o sentimento anti-sistema. No Brasil, você soma ao anti-petismo; na Argentina, soma ao anti-peronismo. O petismo e o peronismo são muito diferentes, mas ocupam espaços parecidos em seus contextos dentro do espectro político. E Milei e Bolsonaro tinham pautas parecidas, mas enquanto Bolsonaro foca mais no conservadorismo na ordem da moral e dos costumes, Milei foca mais no liberalismo econômico.

Milei tomará posse no dia 10 de dezembro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sob quais bases Milei construiu a sua vitória?

Uma das razões para a sua vitória é a rejeição que a população argentina tem em relação ao atual governo. Com um cenário desse, qualquer candidato de oposição já teria um campo propício. A outra razão é o rechaço da população à classe política, que leva à procura por um candidato que pareça uma alternativa ao que já se havia tentado antes e não estava dando certo. E Milei foi um candidato que se apresentou como anti-sistema e outsider porque foi eleito deputado há apenas dois anos, então não era muito conhecido antes da disputa presidencial. Foram sobre essas bases que ele conquistou o seu espaço no primeiro turno e, no segundo, teve o apoio importante de Patricia Bullrich, terceira colocada, e do ex-presidente Mauricio Macri, líder principal da coligação Juntos Pela Mudança.

Milei tem governabilidade para concretizar suas promessas?

Muitas das promessas de campanha dele são um pouco mirabolantes, digamos assim, pouco factíveis. Ele fala em dolarização, mas como você vai dolarizar uma economia que sofre de falta de dólar? Ele fala em acabar com o Banco Central, mas o que colocará no lugar para gerir a moeda e fazer política de juros? O problema é que ele apresenta soluções muito simplistas para problemas tremendamente complexos. Há uma distância muito grande entre os eleitores embarcarem nisso e o governo conseguir concretizar. Lembrando que tudo tem que passar pelo Congresso, onde Milei não tem maioria, mesmo juntando os parlamentares do seu partido, Liberdade Avança, com os do Juntos Pela Mudança.

GLOSSÁRIO

Liberalismo econômico: corrente política em geral colocada como oposição ao socialismo. Defende a limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual e do livre comércio. Afirma que há um aglomerado de direitos inerentes ao ser humano sobre os quais o Estado não pode intervir.

Anarcocapitalismo: ideologia que prega privatizações e redução de impostos com o objetivo de proteger a soberania de cada indivíduo e a propriedade privada. Acredita que o Estado é um monopólio que causa desordem social e, assim, defende sua extinção, assim como a da classe política.

Peronismo: movimento político surgido na Argentina durante a década de 1940 e liderado por Juan Domingo Perón. As pautas baseiam-se na aproximação com o discurso nacionalista e anticapitalista e reforçava a necessidade de promover justiça social e a defesa da classe trabalhadora.

Liberdade Avança: coalizão política argentina de centro-direita, direita e extrema direita. Foi por este partido que Milei se tornou deputado, em 2021, e agora presidente.

Juntos pela Mudança: coalização política argentina da direita tradicional. Na eleição deste ano, concorreu com a candidata Patricia Bullrich no primeiro turno e, com a sua derrota, passou a apoiar Javier Milei.