DESCOBERTA

Cientistas descobrem sinal de rádio raro que se repete a cada oito minutos no espaço

Fenômeno foi identificado em um conjunto formado por uma anã branca e uma estrela semelhante ao Sol

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:58

Sinal de rádio Crédito: Imagem gerada por IA

Um sinal de rádio que se repete em intervalos de oito minutos levou cientistas à identificação de um sistema estelar até então desconhecido. Batizado de GPM J071507−114153, o objeto é formado por duas estrelas: uma anã branca, núcleo denso remanescente de uma estrela que chegou ao fim de sua vida, e uma estrela do tipo G, classe que inclui o Sol.

A descoberta chama a atenção por representar o primeiro registro de um fenômeno desse tipo envolvendo essa combinação de estrelas. O sistema pertence à categoria dos transientes de rádio de longo período, conhecidos pela sigla LPTs, que emitem sinais em intervalos muito maiores do que os observados em outras fontes de rádio.

Até então, os sistemas conhecidos com esse comportamento apresentavam estrelas companheiras menores e mais frias, geralmente anãs vermelhas. A identificação de uma estrela semelhante ao Sol amplia as possibilidades de investigação sobre a origem desses sinais e os mecanismos envolvidos em sua emissão.

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As observações também revelaram manifestações de atividade magnética na estrela companheira. Entre os indícios encontrados estão possíveis erupções estelares e uma proeminência, estrutura composta por plasma que se forma em associação com o campo magnético de uma estrela.

Esses fenômenos podem provocar mudanças nos campos magnéticos ao redor do astro. O comportamento apresenta semelhanças com processos observados no Sol, cujas perturbações magnéticas estão relacionadas a fenômenos como as auroras boreais na Terra.

Como o sinal de rádio foi identificado

A investigação reuniu observações de diferentes equipamentos. Inicialmente, os pulsos foram detectados pelo Murchison Widefield Array, radiotelescópio instalado na região oeste da Austrália.

Na etapa seguinte, os pesquisadores recorreram ao MeerKAT, na África do Sul, para determinar com maior precisão a localização da fonte de rádio. Depois, utilizaram o Observatório WM Keck, no Havaí, para examinar a luz visível emitida pela estrela companheira. A análise permitiu classificá-la como uma estrela do tipo G.

A equipe também recorreu à capacidade de processamento do Centro de Pesquisa de Supercomputação Pawsey, na Austrália. Mais de 100 horas de dados de rádio foram analisadas para confirmar o movimento orbital da anã branca e avançar na caracterização do sistema.