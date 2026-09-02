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Cientistas encontram indícios de muralha de 1 km de altura que atravessava a América do Norte e ajudou a revelar as rochas do Grand Canyon

Pesquisa indica que uma gigantesca escarpa se formou há cerca de 800 milhões de anos, durante a ruptura de um supercontinente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:09

O Grand Canyon, no Arizona, é uma das paisagens naturais mais impressionantes dos Estados Unidos
O Grand Canyon, no Arizona Crédito: Shutterstock

Muito antes de o Rio Colorado começar a escavar o Grand Canyon, uma enorme muralha de rochas pode ter redesenhado parte da América do Norte. Pesquisadores encontraram indícios de que uma escarpa com cerca de 1 quilômetro de altura se estendia por milhares de quilômetros no oeste do continente há aproximadamente 800 milhões de anos.

A estrutura teria surgido durante a separação de Rodínia, um supercontinente que reunia massas de terra hoje distribuídas pelo planeta. Ao longo de dezenas de milhões de anos, a erosão provocada por esse relevo colossal teria removido camadas inteiras do solo e exposto rochas muito mais antigas, que atualmente podem ser observadas no fundo do Grand Canyon, no Arizona.

A hipótese foi apresentada em estudo publicado na revista científica Geology. A equipe reuniu reconstruções dos movimentos das placas tectônicas e dados sobre a evolução da paisagem para reconstituir a transformação da antiga margem oeste da América do Norte.

O Grand Canyon, no Arizona, é uma das paisagens naturais mais impressionantes dos Estados Unidos

Grand Canyon, no Arizona, é uma das paisagens naturais mais impressionantes dos Estados Unidos, com paredões rochosos esculpidos ao longo de milhões de anos pelo rio Colorado por Shutterstock
As enormes formações rochosas do Grand Canyon revelam diferentes camadas da história geológica da Terra. O rio Colorado atravessa o fundo do cânion por Shutterstock
Com centenas de quilômetros de extensão, o Grand Canyon impressiona pela dimensão e pelas diferentes tonalidades de suas formações rochosas por Shutterstock
Localizado no estado do Arizona, o Grand Canyon reúne paredões, vales e desfiladeiros que formam uma das paisagens mais conhecidas dos Estados Unidos por Shutterstock
O rio Colorado é um dos elementos centrais da paisagem do Grand Canyon, que se estende por uma vasta área no norte do Arizona por Shutterstock
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Grand Canyon, no Arizona, é uma das paisagens naturais mais impressionantes dos Estados Unidos, com paredões rochosos esculpidos ao longo de milhões de anos pelo rio Colorado por Shutterstock

Segundo os cientistas, a chamada “Grande Escarpa de Laurentia”, nome dado ao antigo núcleo continental norte-americano, teria passado por áreas que hoje correspondem a Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Colorado, Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri e Illinois.

O processo ajuda a explicar um dos enigmas geológicos do Grand Canyon: embora o local preserve uma sequência de rochas com cerca de 2 bilhões de anos, uma enorme parte desse registro simplesmente desapareceu. Conhecida como Grande Discordância, a lacuna reúne mais de 1 bilhão de anos sem registros rochosos em alguns pontos.

A nova pesquisa indica que a retirada desse material não foi resultado apenas de geleiras ou de um evento isolado. A formação da escarpa, seguida pelo lento recuo de suas encostas para o interior do continente, teria arrancado entre 5 e 10 quilômetros de rocha em determinadas regiões.

Além de deixar à mostra o embasamento cristalino do Grand Canyon, a antiga muralha pode ter influenciado o curso de rios, o acúmulo de sedimentos e a entrada do mar em partes do continente antes da explosão cambriana, período marcado pela rápida diversificação de formas complexas de vida.

A escarpa não existe mais, mas seus efeitos continuam registrados na paisagem. Para os pesquisadores, formações atuais na África do Sul, no Brasil, na Índia e na Antártida ajudam a imaginar como essa barreira pode ter moldado a América do Norte em um passado remoto.

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