ACIDENTE

Colisão entre trens de alta velocidade deixa ao menos 30 mortos na Espanha

Acidente entre Mora e Orgaz provocou o descarrilamento de dois vagões e interrompeu a ligação ferroviária entre Madri e a Andaluzia

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:54

Acidente interrompeu a circulação ferroviária entre Madri, Ciudad Real e a Andaluzia Crédito: Reprodução

Ao menos 30 pessoas morreram na colisão entre dois trens de alta velocidade nesta quarta-feira (28), entre as cidades de Mora e Orgaz, na Espanha. O acidente interrompeu a circulação ferroviária entre Madri, Ciudad Real e a Andaluzia, no sul do país.

A confirmação das mortes foi feita por Ester Padilla, porta-voz do governo regional de Castilla-La Mancha. Segundo ela, 147 pessoas viajavam na composição da Iryo e outras 397 estavam no trem da Renfe. As causas da colisão e o número de feridos ainda são apurados.

Colisão entre trens deixa mortos na Espanha 1 de 4

Dois vagões descarrilaram após o impacto, registrado pouco depois das 9h no horário local, às 5h de Brasília. Imagens da emissora regional Castilla La Mancha Television mostram parte de um trem fora dos trilhos, com ao menos um vagão sobre um trecho elevado da ferrovia. Abaixo da linha, havia destroços, painéis quebrados e estruturas metálicas retorcidas.

Passageiro do último vagão de uma das composições, Miguel contou à rádio COPE que estava acompanhado de colegas quando ouviu a colisão.

"Ouvimos um estrondo enorme, um baque realmente gigantesco que durou 10 segundos, como se o trem estivesse prestes a descarrilar. Pela janela da direita, pudemos ver um trem destruído – imagino que deva ter sido o outro".

Imagem de destruição completa após o choque entre dois trens de alta velocidade perto de Toledo, Espanha. Fontes locais falam em pelo menos 46 mortos. https://t.co/WGPqjxHxHz — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 28, 2026

Para auxiliar no atendimento às vítimas, os serviços de emergência solicitaram a preparação de um ginásio poliesportivo em Urda, cidade próxima a Toledo. A informação foi divulgada pelo prefeito Manuel Galán.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cancelou a agenda do dia e se manifestou na rede social X.

"Estou chocado com o grave acidente de trem em Toledo. Meu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e suas famílias".