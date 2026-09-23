ROMA

Coliseu é fechado após operário de 22 anos morrer em queda de 10 metros

Andrea Moretti trabalhava na instalação de um novo sistema de iluminação quando caiu

Mariana Rios

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:08

Moretti era especializado em trabalhos em altura com uso de cordas e estava atuando no segundo nível do anfiteatro Crédito: Reprodução/Corriere della Sera

Um operário de 22 anos morreu após cair de cerca de 10 metros no Coliseu, em Roma, na Itália. Andrea Moretti trabalhava na instalação de um novo sistema de iluminação do monumento quando sofreu o acidente, por volta da meia-noite desta quarta-feira (23).

Moretti era especializado em trabalhos em altura com uso de cordas. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades italianas, ele não estava em um andaime quando caiu. Equipes de emergência tentaram reanimá-lo, mas o jovem morreu no local.

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O trabalhador era de Tottea, localidade do município de Crognaleto, na província de Teramo, região de Abruzzo. Ele trabalhava para uma empresa especializada em obras de renovação e consolidação, incluindo intervenções em patrimônios culturais, com sede na província de Teramo. Ele deixa os pais, Patrizio e Silvana, e três irmãs.

Após o acidente, o diretor do Parque Arqueológico do Coliseu, Simone Quilici, determinou inicialmente o fechamento ao público do segundo nível do monumento, onde ocorreu a queda.

Posteriormente, a direção decidiu fechar completamente o Coliseu nesta quarta-feira (23), em sinal de luto pela morte do trabalhador. Os turistas que haviam comprado ingressos para visitar o parque no dia foram comunicados sobre o fechamento. Segundo o Parque Arqueológico, a decisão foi tomada após o primeiro turno de visita, que já havia levado milhares de pessoas ao monumento.

Uma autópsia foi determinada para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo de Moretti foi levado ao Instituto de Medicina Legal da Universidade Sapienza, em Roma.

A Procuradoria de Roma abriu uma investigação por homicídio culposo relacionada à morte do jovem. O procedimento, inicialmente contra desconhecidos, está ligado às normas de segurança do trabalho. A força policial italiana foi encarregada de reunir documentos e outros elementos para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar eventuais responsabilidades.

As autoridades italianas ainda investigam a dinâmica da queda e se as normas de segurança do trabalho foram cumpridas. As informações são do Corriere della Sera.

O coliseu

Coliseu é um dos principais monumentos da Roma Antiga e preserva a estrutura de um enorme anfiteatro onde, na Antiguidade, eram realizados espetáculos públicos, incluindo combates de gladiadores e caçadas de animais. Era o maior anfiteatro do mundo romano.

Lá, o visitante conhece a arquitetura e a história do monumento, incluindo a arena, as arquibancadas e as estruturas subterrâneas onde eram preparados os espetáculos. O complexo arqueológico também inclui o Fórum Romano e o Palatino.