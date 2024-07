MUNDO

Como descoberta de fóssil pode ajudar a explicar evolução dos mamíferos

A partir da análise dos dentes, por meio de uma tomografia micro computadorizada, os pesquisadores descobriram que um dos fósseis era de um animal adulto, com 7 anos. O outro foi classificado como "jovem" e tinha entre 1 e 2 anos na data de sua morte.

De acordo com os pesquisadores, esse é o primeiro fóssil de um mamífero jovem que viveu no período Jurássico já localizado. Como os dois fósseis eram da mesma espécie, mas de idades diferentes, foi possível realizar uma análise comparativa sobre o crescimento do animal.