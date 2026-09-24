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Como funciona a ‘armadilha sexual’ usada para tentar obter segredos militares

Militares britânicos recebem orientações sobre o risco de serem atraídos para relacionamentos usados para obter informações

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:01

Militares britânicos enviados para a Estônia, na fronteira com a Rússia, são alertados sobre o risco das chamadas 'armadilhas sexuais' (honeytraps)
Militares britânicos enviados para a Estônia, na fronteira com a Rússia, são alertados sobre o risco das chamadas 'armadilhas sexuais' (honeytraps) Crédito: Shutterstock

Uma conversa aparentemente inocente, um encontro romântico e até um relacionamento podem fazer parte de uma estratégia de espionagem. Militares britânicos enviados para a Estônia, país que faz fronteira com a Rússia, são alertados sobre o risco das chamadas “armadilhas sexuais”, conhecidas em inglês como honeytraps. 

A técnica consiste em criar uma relação amorosa ou sexual com um alvo para tentar obter informações, colocá-lo em uma situação comprometedora ou pressioná-lo a cumprir determinadas exigências. Segundo o Forces News, site britânico especializado em notícias sobre as Forças Armadas e defesa, militares britânicos recebem orientações específicas sobre esse tipo de ameaça antes de serem enviados para locais considerados sensíveis, como a Estônia. A reportagem, porém, não informa qual órgão fornece essa orientação nem detalha como ela é realizada.

‘Armadilha sexual’: como relacionamentos podem virar ferramenta de espionagem

Militares britânicos participam de operações da Otan na Estônia, país que faz fronteira com a Rússia e recebe tropas do Reino Unido por Shutterstock
O celular pode se tornar uma porta de entrada para abordagens e tentativas de obter informações sobre militares durante uma missão por Shutterstock
Conversas iniciadas em aplicativos de relacionamento estão entre os métodos que podem ser explorados em operações conhecidas como 'armadilhas sexuais' por Shutterstock
A estratégia conhecida como honeytrap usa relacionamentos ou encontros para tentar obter informações, comprometer ou pressionar o alvo por Shutterstock
A posição da Estônia, na fronteira com a Rússia, faz do país um ponto estratégico para a presença militar de aliados da Otan por Shutterstock
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Militares britânicos participam de operações da Otan na Estônia, país que faz fronteira com a Rússia e recebe tropas do Reino Unido por Shutterstock

O analista de Defesa Michael Clarke afirmou ao Forces News que os soldados são orientados a ter cuidado com o comportamento em bares e com relacionamentos envolvendo pessoas que conhecem durante a missão. Segundo ele, os militares precisam considerar que podem ser alvos durante todo o período do deslocamento.

"É dito a todos: 'Esta não é uma missão normal e vocês, como soldados, precisam estar muito atentos ao seu comportamento nos bares locais, com as pessoas da região, e não se envolver em atividades criminosas ou amorosas que possam ser usadas contra vocês'", disse Clarke à Forces News.

Como funciona a armadilha

De acordo com Sean Wisswesser, ex-chefe de estação da CIA ouvido pela publicação, a utilização de relacionamentos para obter informações é uma prática atribuída aos serviços de inteligência russos há décadas.

A estratégia não necessariamente começa com uma abordagem sexual. Um dos exemplos apresentados por Wisswesser envolve uma funcionária de hotel que estabelece uma conversa emocional com um estrangeiro e conta uma história pessoal para criar proximidade. A situação pode evoluir para um encontro e, posteriormente, para uma tentativa de comprometer ou chantagear o alvo.

O especialista afirma ainda que a estratégia não se limita a homens heterossexuais. Segundo ele, agentes podem utilizar homens para atrair mulheres ou homens gays.

Estratégia também aparece na guerra da Ucrânia

O alerta ganha outra dimensão por causa de casos relatados na Ucrânia. Segundo o Forces News, os serviços de segurança ucranianos afirmaram ter impedido 50 tentativas, no período de um ano, de atrair soldados para encontros falsos.

A polícia ucraniana também divulgou a prisão de duas pessoas suspeitas de receber dinheiro da Rússia para utilizar perfis falsos em aplicativos de relacionamento e atrair militares ucranianos. Em alguns casos, segundo a publicação, as mulheres teriam sido pressionadas a entregar ou enviar bebidas contaminadas com veneno. Pelo menos dois soldados teriam morrido.

O caso mostra que a chamada honeytrap não envolve necessariamente apenas a tentativa de descobrir segredos. A abordagem pode ser usada para chantagem, recrutamento, sabotagem ou até ataques contra o alvo, dependendo da operação.

Por que a Estônia importa?

A Estônia é um dos países bálticos e integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O Reino Unido mantém militares no país como parte de seu compromisso com a aliança. Hcerca de 1.200 militares britânicos na Estônia.

Tags:

Guerra Armadilha Sexual Estratégia de Guerra Militares Missão Espionagem

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