ESTRATÉGIA DE GUERRA

Como funciona a ‘armadilha sexual’ usada para tentar obter segredos militares

Militares britânicos recebem orientações sobre o risco de serem atraídos para relacionamentos usados para obter informações

Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:01

Militares britânicos enviados para a Estônia, na fronteira com a Rússia, são alertados sobre o risco das chamadas 'armadilhas sexuais' (honeytraps) Crédito: Shutterstock

Uma conversa aparentemente inocente, um encontro romântico e até um relacionamento podem fazer parte de uma estratégia de espionagem. Militares britânicos enviados para a Estônia, país que faz fronteira com a Rússia, são alertados sobre o risco das chamadas “armadilhas sexuais”, conhecidas em inglês como honeytraps.

A técnica consiste em criar uma relação amorosa ou sexual com um alvo para tentar obter informações, colocá-lo em uma situação comprometedora ou pressioná-lo a cumprir determinadas exigências. Segundo o Forces News, site britânico especializado em notícias sobre as Forças Armadas e defesa, militares britânicos recebem orientações específicas sobre esse tipo de ameaça antes de serem enviados para locais considerados sensíveis, como a Estônia. A reportagem, porém, não informa qual órgão fornece essa orientação nem detalha como ela é realizada.

‘Armadilha sexual’: como relacionamentos podem virar ferramenta de espionagem 1 de 5

O analista de Defesa Michael Clarke afirmou ao Forces News que os soldados são orientados a ter cuidado com o comportamento em bares e com relacionamentos envolvendo pessoas que conhecem durante a missão. Segundo ele, os militares precisam considerar que podem ser alvos durante todo o período do deslocamento.

"É dito a todos: 'Esta não é uma missão normal e vocês, como soldados, precisam estar muito atentos ao seu comportamento nos bares locais, com as pessoas da região, e não se envolver em atividades criminosas ou amorosas que possam ser usadas contra vocês'", disse Clarke à Forces News.

Como funciona a armadilha

De acordo com Sean Wisswesser, ex-chefe de estação da CIA ouvido pela publicação, a utilização de relacionamentos para obter informações é uma prática atribuída aos serviços de inteligência russos há décadas.

A estratégia não necessariamente começa com uma abordagem sexual. Um dos exemplos apresentados por Wisswesser envolve uma funcionária de hotel que estabelece uma conversa emocional com um estrangeiro e conta uma história pessoal para criar proximidade. A situação pode evoluir para um encontro e, posteriormente, para uma tentativa de comprometer ou chantagear o alvo.

O especialista afirma ainda que a estratégia não se limita a homens heterossexuais. Segundo ele, agentes podem utilizar homens para atrair mulheres ou homens gays.

Estratégia também aparece na guerra da Ucrânia

O alerta ganha outra dimensão por causa de casos relatados na Ucrânia. Segundo o Forces News, os serviços de segurança ucranianos afirmaram ter impedido 50 tentativas, no período de um ano, de atrair soldados para encontros falsos.

A polícia ucraniana também divulgou a prisão de duas pessoas suspeitas de receber dinheiro da Rússia para utilizar perfis falsos em aplicativos de relacionamento e atrair militares ucranianos. Em alguns casos, segundo a publicação, as mulheres teriam sido pressionadas a entregar ou enviar bebidas contaminadas com veneno. Pelo menos dois soldados teriam morrido.

O caso mostra que a chamada honeytrap não envolve necessariamente apenas a tentativa de descobrir segredos. A abordagem pode ser usada para chantagem, recrutamento, sabotagem ou até ataques contra o alvo, dependendo da operação.

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