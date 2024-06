CRISE POLÍTICA

Como Luis Arce reflete a trajetória da Bolívia do sucesso ao fracasso

A televisão boliviana mostrou Arce confrontando o aparente líder da rebelião - o comandante geral do Exército - no corredor do palácio do governo na noite de quarta-feira. "Eu sou seu capitão e ordeno que retire seus soldados e não permitirei essa insubordinação", disse Arce.