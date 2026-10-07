PARTICIPARIA?

Concurso de sono em Tóquio paga R$ 65 mil ao melhor dorminhoco

Competidores foram monitorados enquanto dormiam durante evento organizado por fabricante de colchões Koala

Mariana Rios

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13:48

Concurso ocorreu segunda (5), em Tóquio; foram três provas de 90 minutos Crédito: Reprodução

Um concurso realizado em Tóquio transformou uma atividade comum em uma competição: dormir. Organizado pela fabricante de colchões Koala, o evento ofereceu um prêmio de 2 milhões de ienes ao participante considerado o melhor dorminhoco - cerca de R$ 65 mil.

Os competidores passaram o período do concurso deitados em camas, enquanto dispositivos monitoravam o sono. Imagens do evento mostram os participantes dormindo, movimentando-se durante a noite e sendo acordados suavemente por funcionários antes da divulgação dos resultados.

Concurso em Tóquio transforma o sono em competição 1 de 8

Alguns levaram bichos de pelúcia para as camas. O resultado foi definido a partir da rapidez com que cada competidor conseguiu adormecer e da qualidade do sono alcançada durante a prova.

Além de disputar o prêmio, os participantes tiveram a oportunidade de dedicar algumas horas ao descanso em meio a rotinas consideradas exigentes.

A vencedora

Uma mulher ganhou a competição inusitada: ela conseguia dormir mais rápido e 'melhor'. O concurso, chamado “Matt Race”, foi realizado na segunda-feira (5), em Tóquio, e reuniu dezenas de participantes.

Organizado pela fabricante de colchões Koala Sleep Japan, o evento colocou os competidores em camas instaladas em uma sala com pouca iluminação. Eles tiveram até 90 minutos para dormir enquanto equipamentos presos à cabeça monitoravam diferentes aspectos do sono.

A vencedora, identificada apenas pelo apelido de Suimii, recebeu o prêmio de R$ 65 mil. Ela afirmou que pretende usar o dinheiro para realizar o sonho de morar sozinha.

“Quero morar sozinha, então acho que vou usar o dinheiro para os custos da mudança”, afirmou.

Suimii também disse que pretende usar parte do prêmio para comprar uma 'cama de princesa'.

Privação de sono

Segundo Riichiro Nakama, diretor criativo da Koala Sleep Japan, o país enfrenta um problema de privação de sono.

“O Japão é frequentemente descrito como um país que sofre com a privação de sono, e as pessoas aqui são muito diligentes”, afirmou.

Para o executivo, transformar o sono em uma competição poderia fazer com que mais pessoas refletissem sobre a necessidade de dormir adequadamente.

O Japão está entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com menor tempo médio de sono. Dados de 2021 indicaram que os japoneses dormiam, em média, 7 horas e 24 minutos por dia - o menor índice entre os países da organização analisados.