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Condenada à morte, Christa Pike acorda algemada à cama de hospital após sobreviver a injeção letal

Mulher de 50 anos passou dias inconsciente após tentativa de execução nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:58

Christa Gail Pike
Christa Gail Pike Crédito: Reprodução

Condenada à morte, Christa Pike, de 50 anos, acordou após passar por uma tentativa de execução por injeção letal realizada na semana passada, no Tennessee, nos Estados Unidos. Segundo seus advogados, ela está consciente, consegue falar e permanece sob cuidados médicos intensivos.

Pike passou vários dias inconsciente depois de receber duas doses de pentobarbital durante o procedimento. Enquanto ela estava desacordada, a equipe médica trabalhou para retirar a substância do organismo. Após recuperar a consciência, a condenada continuou sob custódia e permanece algemada e acorrentada à cama do hospital. A defesa afirma que ela ainda enfrenta uma recuperação prolongada e de prognóstico incerto.

Christa Pike recebeu pena de morte

Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters
A estudante Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada em 1995 por Reprodução/BBC
Christa Pike por Reprodução/Tennesse Department of Corrections/BBC
Christa Pike, Tadaryl Shipp e Shadolla Peterson à época do crime por Reprodução
Christa Pike na prisão em 1998 por Toshi Kazama
Christa Pike quando era uma criança de 2 anos por Divulgação
Christa Pike quando era criança por Divulgação
Christa Pike em uma audiência para um novo julgamento em 12 de janeiro de 2001 por Reprodução/Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images
Christa Pike chora no tribunal após ser condenada à morte em 30 de março de 1996, pelo assassinato de Colleen Slemmer por Divulgação
Christa Gail Pike foi condenada à morte em 1996 por Reprodução/X
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Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters

O caso é considerado incomum por especialistas. Segundo a BBC, tentativas anteriores de execução malsucedidas haviam sido interrompidas antes que uma substância fosse efetivamente administrada pelas veias.

O anestesiologista Joel Zivot, que auxilia a equipe de defesa, afirmou que ainda existem dúvidas sobre o que ocorreu durante o procedimento, incluindo a quantidade de pentobarbital que entrou no organismo e a concentração da substância no sangue após a aplicação.

Ainda não está claro quais serão as consequências médicas de longo prazo para Pike. As autoridades do Tennessee também não decidiram se uma nova tentativa de execução será realizada.

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Christa Pike

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