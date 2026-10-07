CORREDOR DA MORTE

Condenada à morte, Christa Pike acorda algemada à cama de hospital após sobreviver a injeção letal

Mulher de 50 anos passou dias inconsciente após tentativa de execução nos Estados Unidos

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:58

Christa Gail Pike Crédito: Reprodução

Condenada à morte, Christa Pike, de 50 anos, acordou após passar por uma tentativa de execução por injeção letal realizada na semana passada, no Tennessee, nos Estados Unidos. Segundo seus advogados, ela está consciente, consegue falar e permanece sob cuidados médicos intensivos.

Pike passou vários dias inconsciente depois de receber duas doses de pentobarbital durante o procedimento. Enquanto ela estava desacordada, a equipe médica trabalhou para retirar a substância do organismo. Após recuperar a consciência, a condenada continuou sob custódia e permanece algemada e acorrentada à cama do hospital. A defesa afirma que ela ainda enfrenta uma recuperação prolongada e de prognóstico incerto.

Christa Pike recebeu pena de morte 1 de 10

O caso é considerado incomum por especialistas. Segundo a BBC, tentativas anteriores de execução malsucedidas haviam sido interrompidas antes que uma substância fosse efetivamente administrada pelas veias.

O anestesiologista Joel Zivot, que auxilia a equipe de defesa, afirmou que ainda existem dúvidas sobre o que ocorreu durante o procedimento, incluindo a quantidade de pentobarbital que entrou no organismo e a concentração da substância no sangue após a aplicação.