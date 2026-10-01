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Condenada que sobreviveu a duas injeções letais pode ter dano cerebral, afirma defesa

Christa Pike permanece hospitalizada após tentativa de execução no Tennessee

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13:22

Christa Pike
Christa Pike Crédito: Reprodução

A demora para iniciar a reanimação de Christa Pike após uma tentativa de execução no Tennessee, nos Estados Unidos, pode ter provocado uma lesão cerebral, segundo o médico contratado pela defesa. A mulher, de 50 anos, sobreviveu à aplicação de duas injeções letais na noite de quarta-feira (30) e permanece hospitalizada.

Joel Zivot disse à BBC que os profissionais responsáveis pelo atendimento de Pike "tomam medidas para salvar a sua vida". Os advogados ainda não sabem quais foram as consequências do procedimento para a saúde dela.

"É muito possível que, como consequência da demora no início da reanimação, ela sofra uma lesão cerebral", afirmou o médico.

Christa Pike recebeu pena de morte

Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters
A estudante Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada em 1995 por Reprodução/BBC
Christa Pike por Reprodução/Tennesse Department of Corrections/BBC
Christa Pike, Tadaryl Shipp e Shadolla Peterson à época do crime por Reprodução
Christa Pike na prisão em 1998 por Toshi Kazama
Christa Pike quando era uma criança de 2 anos por Divulgação
Christa Pike quando era criança por Divulgação
Christa Pike em uma audiência para um novo julgamento em 12 de janeiro de 2001 por Reprodução/Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images
Christa Pike chora no tribunal após ser condenada à morte em 30 de março de 1996, pelo assassinato de Colleen Slemmer por Divulgação
Christa Gail Pike foi condenada à morte em 1996 por Reprodução/X
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Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters

Zivot suspeita que o pentobarbital usado na execução não tenha alcançado uma concentração suficiente no sangue para causar a morte. Segundo o relato, Pike manteve os batimentos cardíacos, e testemunhas ouviram sua respiração e roncos durante a tentativa.

A defesa havia alertado, antes da execução, que as veias pequenas de Pike e outras condições de saúde poderiam tornar o procedimento torturante. Depois da suspensão, os advogados reiteraram a preocupação: "Não temos prazer em estar certos, mas as preocupações levantadas pela sra. Pike se mostraram verdadeiras".

Durante a aplicação, Pike reclamou de queimação no braço, conforme jornalistas que acompanharam o procedimento. As cortinas entre a câmara de execução e a sala das testemunhas foram abertas e fechadas algumas vezes, até permanecerem fechadas por quase uma hora. Nesse intervalo, houve relatos de respiração e ronco constantes.

O Departamento de Correção do Tennessee afirmou que cumpriu todas as etapas previstas no protocolo aprovado pelo gabinete do procurador-geral do estado. O órgão também defendeu a substância utilizada: "O produto químico de injeção letal previsto no protocolo tem sido consistentemente eficaz".

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Segundo o departamento, as regras não autorizam procedimentos adicionais além das injeções aplicadas. O Tennessee, porém, não tem um protocolo que estabeleça como agir diante de uma execução malsucedida. O futuro de Pike permanece indefinido.

Em maio deste ano, outra tentativa de execução foi interrompida no estado porque a equipe não conseguiu encontrar uma veia em Tony Carruthers, condenado pelo sequestro e assassinato de três pessoas em 1994. Ele continua no corredor da morte e recebeu um indulto de um ano do governador Bill Lee.

Pike foi condenada pelo assassinato de uma colega em 1995, quando tinha 18 anos. O crime contou com a participação do então namorado e de um amigo. Ela seria a primeira mulher executada no Tennessee em mais de dois séculos.

Antes da aplicação das injeções, decisões judiciais conflitantes cancelaram, restabeleceram e atrasaram a execução. Segundo o jornal The New York Times, o estado tentou concluir o procedimento antes do fim de quarta-feira para evitar um novo agendamento.

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