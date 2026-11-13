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Condenado por matar esposa grávida e duas filhas mantém relações amorosas com outros presos na cadeia, diz jornal

Funcionário de presídio relata envolvimento do condenado com outros detentos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:43

Chris Watss e Dylan Tallman
Chris Watss e Dylan Tallman Crédito: Reprodução

Chris Watts, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa grávida e das duas filhas, teria mantido relacionamentos amorosos com outros detentos nos Estados Unidos. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o americano, de 41 anos, estabeleceu vínculos afetivos e sexuais com presos mais jovens na Dodge Correctional Institution, unidade de segurança máxima em Wisconsin.

Um funcionário do presídio afirmou que Watts foi recentemente separado de outro detento após agentes suspeitarem de um relacionamento inadequado. Segundo a fonte, o condenado costuma atrair a atenção de presos mais jovens, a quem oferece presentes e produtos comprados na loja da penitenciária.

"Os mais jovens se aproximam de Chris. Ele exerce uma influência muito grande sobre eles, e normalmente fazem o que ele quer", disse o funcionário ao jornal.

Chris Watts foi condenado por matar esposa grávida e as duas filhas

Chris Watts cumpre cinco penas de prisão perpétua pelo assassinato da esposa grávida e das duas filhas por Reprodução
Shanann e as duas filhas foram assassinadas por Watts em agosto de 2018 por Reprodução
Chris com as duas filhas, que ele confessou matar por Reprodução
Dylan Tallman, detento que dividiu uma parede entre celas com Watts e negou envolvimento sexual com ele por Reprodução
Trent Bolte afirmou ter mantido um relacionamento de dez meses com Watts antes dos assassinatos por Reprodução
Homem disse que os encontros com Watts aconteciam em hotéis e em uma cabana em Wyoming por Reprodução
Nichol Kessinger, colega de trabalho de Chris Watts, com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal na época dos assassinatos por Reprodução
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Chris Watts cumpre cinco penas de prisão perpétua pelo assassinato da esposa grávida e das duas filhas por Reprodução

A fonte também afirmou que alguns detentos desenvolveram interesse amoroso por Watts e que ele corresponderia às investidas. Os relacionamentos teriam, em determinadas ocasiões, chegado a encontros físicos. O tabloide ouviu ainda um ex-preso que descreveu sua relação com o condenado como íntima, embora não tenha confirmado a ocorrência de relações sexuais.

Suspeitas anteriores

Em 2020, Watts recebeu uma punição disciplinar depois que agentes encontraram roupas íntimas, vaselina, óleo de bebê e outros objetos pessoais na cela de Dylan Tallman, detento com quem mantinha proximidade. Os dois se comunicavam por meio de uma abertura na parede onde ficava uma tomada elétrica, que separava as celas vizinhas. Eles apelidaram o local de "tomada sagrada" e também escreviam juntos textos religiosos. Após a descoberta dos objetos, foram punidos e separados.

Tallman, libertado em 2021, negou que a relação entre eles tenha sido sexual. Ao comentar as novas alegações, afirmou ao Daily Mail: "Nada mais me surpreende. Muita coisa acontece na prisão".

Os relatos sobre possíveis relacionamentos de Watts com homens não começaram na prisão. Em 2018, antes dos assassinatos, um homem identificado como Trent Bolte afirmou ter mantido um relacionamento de aproximadamente dez meses com o americano. Segundo ele, os encontros aconteciam em hotéis e em uma cabana no estado de Wyoming. O FBI não conseguiu confirmar o relato, e Watts negou conhecer Bolte.

Na época da prisão, o Daily Mail também identificou um perfil no aplicativo Grindr, voltado ao público gay, nas proximidades da residência da família, no Colorado. A fotografia mostrava o tronco de um homem com uma tatuagem semelhante à de Watts. O jornal, porém, não conseguiu confirmar se a conta pertencia ao condenado. O jornal diz que tentou contato com Watts, mas ele não quis comentar.

Assassinato da família

Watts confessou, em novembro de 2018, ter matado a esposa, Shanann, que estava grávida, e as duas filhas do casal, Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3. Ele recebeu cinco penas consecutivas de prisão perpétua.

Os crimes ocorreram em agosto daquele ano. Watts estrangulou a esposa e asfixiou as crianças. Depois, levou os corpos para uma instalação petrolífera onde trabalhava e os ocultou em tanques de petróleo.

Na época, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a colega de trabalho Nichol Kessinger. Em sua confissão, admitiu que queria se livrar da família para continuar o relacionamento.

O condenado também teria se envolvido com outras mulheres antes dos crimes. A cabeleireira Amanda McMahon relatou ao Daily Mail que conheceu Watts pelo Tinder em 2017, quando ele ainda era casado. Já na prisão, ele recebeu cartas de mulheres interessadas nele e chegou a manter um relacionamento com Lizzie Henderson, de 39 anos, que adotou seu sobrenome. O casal rompeu recentemente. 

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