EUA

Condenado por matar esposa grávida e duas filhas mantém relações amorosas com outros presos na cadeia, diz jornal

Funcionário de presídio relata envolvimento do condenado com outros detentos

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:43

Chris Watss e Dylan Tallman Crédito: Reprodução

Chris Watts, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa grávida e das duas filhas, teria mantido relacionamentos amorosos com outros detentos nos Estados Unidos. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o americano, de 41 anos, estabeleceu vínculos afetivos e sexuais com presos mais jovens na Dodge Correctional Institution, unidade de segurança máxima em Wisconsin.

Um funcionário do presídio afirmou que Watts foi recentemente separado de outro detento após agentes suspeitarem de um relacionamento inadequado. Segundo a fonte, o condenado costuma atrair a atenção de presos mais jovens, a quem oferece presentes e produtos comprados na loja da penitenciária.

"Os mais jovens se aproximam de Chris. Ele exerce uma influência muito grande sobre eles, e normalmente fazem o que ele quer", disse o funcionário ao jornal.

Chris Watts foi condenado por matar esposa grávida e as duas filhas 1 de 7

A fonte também afirmou que alguns detentos desenvolveram interesse amoroso por Watts e que ele corresponderia às investidas. Os relacionamentos teriam, em determinadas ocasiões, chegado a encontros físicos. O tabloide ouviu ainda um ex-preso que descreveu sua relação com o condenado como íntima, embora não tenha confirmado a ocorrência de relações sexuais.

Suspeitas anteriores

Em 2020, Watts recebeu uma punição disciplinar depois que agentes encontraram roupas íntimas, vaselina, óleo de bebê e outros objetos pessoais na cela de Dylan Tallman, detento com quem mantinha proximidade. Os dois se comunicavam por meio de uma abertura na parede onde ficava uma tomada elétrica, que separava as celas vizinhas. Eles apelidaram o local de "tomada sagrada" e também escreviam juntos textos religiosos. Após a descoberta dos objetos, foram punidos e separados.

Tallman, libertado em 2021, negou que a relação entre eles tenha sido sexual. Ao comentar as novas alegações, afirmou ao Daily Mail: "Nada mais me surpreende. Muita coisa acontece na prisão".

Os relatos sobre possíveis relacionamentos de Watts com homens não começaram na prisão. Em 2018, antes dos assassinatos, um homem identificado como Trent Bolte afirmou ter mantido um relacionamento de aproximadamente dez meses com o americano. Segundo ele, os encontros aconteciam em hotéis e em uma cabana no estado de Wyoming. O FBI não conseguiu confirmar o relato, e Watts negou conhecer Bolte.

Na época da prisão, o Daily Mail também identificou um perfil no aplicativo Grindr, voltado ao público gay, nas proximidades da residência da família, no Colorado. A fotografia mostrava o tronco de um homem com uma tatuagem semelhante à de Watts. O jornal, porém, não conseguiu confirmar se a conta pertencia ao condenado. O jornal diz que tentou contato com Watts, mas ele não quis comentar.

Assassinato da família

Watts confessou, em novembro de 2018, ter matado a esposa, Shanann, que estava grávida, e as duas filhas do casal, Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3. Ele recebeu cinco penas consecutivas de prisão perpétua.

Os crimes ocorreram em agosto daquele ano. Watts estrangulou a esposa e asfixiou as crianças. Depois, levou os corpos para uma instalação petrolífera onde trabalhava e os ocultou em tanques de petróleo.

Na época, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a colega de trabalho Nichol Kessinger. Em sua confissão, admitiu que queria se livrar da família para continuar o relacionamento.