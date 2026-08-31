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Conheça o novo rei de um dos países mais felizes do mundo

Aos 53 anos, Haakon VIII assume trono da Noruega; novo monarca prestará juramento ao Parlamento nesta terça-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:21

O novo rei da Noruega, Haakon, é o oitavo de uma linhagem de reis com o mesmo nome – que remonta ao século 9
O novo rei da Noruega, Haakon, é o oitavo de uma linhagem de reis com o mesmo nome – que remonta ao século 9 Crédito: Casa Real/Noruega

O príncipe Haakon, de 53 anos, será empossado como novo rei da Noruega, 6ª colocada no ranking dos países mais felizes do mundo em 2026, nesta terça-feira (1º), após a morte de seu pai, Harald V, aos 89 anos. O novo monarca adotará o nome de Haakon VIII e prestará juramento diante do Storting, o Parlamento norueguês. As informações são da emissora pública holandesa NOS.

A Constituição da Noruega determina que o novo rei faça o juramento o mais rapidamente possível após a morte do monarca anterior. No compromisso, Haakon promete governar o país de acordo com a Constituição e as leis.

Harald V morreu na manhã de sexta-feira (28), aos 89 anos. Ele havia assumido o trono em 1991, também aos 53 anos, após a morte de seu pai, Olaf V.

Quem foram os reis Haakon e a nova realeza da Noruega

O novo rei da Noruega, Haakon, é o oitavo de uma linhagem de reis com o mesmo nome – que remonta ao século IX por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Haakon I, o Bom (c. 934 – c. 961): primeiro rei da Noruega, Håkon, reinou desde a década de 930 até sua morte após a Batalha de Fitjar, por volta de 961. Ele também era filho de um rei Harald, mais especificamente do lendário Harald Cabelo Belo - o primeiro rei da Noruega por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Hákon II Herdebrei (1157 - 1162): após a morte de seu pai, Sigurd, Håkon foi coroado rei por seu rebanho, com apenas dez anos de idade. Ele viveu apenas mais cinco anos. Erling Skakke matou o jovem rei em uma batalha em Romsdalsfjorden. Já Hakon III Sverresson (1202 - 1204) tornou-se rei após a morte de seu pai, o rei Sverre, em março de 1202. Seu reinado durou apenas cerca de um ano e meio, falecendo no dia de Ano Novo de 1204, após adoecer. Sua madrasta, Margrete Eriksdotter, foi suspeita de tê-lo envenenado por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Haakon IV Haakonsson (1217 - 1263): reinou por 46 anos. Durante seu reinado, a Islândia e a Groenlândia foram incorporadas à coroa norueguesa. Ele é considerado o rei que governou a maior área territorial por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Haakon V Magnusson (1299 - 1319): Rei que transferiu a capital de Bergen para Oslo. Ele assumiu o poder em 1299, após a morte de seu irmão, Eirik Magnusson. Morreu em 8 de maio de 1319 e foi sepultado na Igreja de Santa Maria em Oslo por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Haakon VI Magnusson (1355 - 1380): rei da Noruega de 1355 a 1380 e rei da Suécia de 1362 a 1364. Após ser deposto como rei sueco em 1364, ele se preocupou muito em reconquistar toda a Suécia por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Haakon VII (1905 - 1957): era um príncipe dinamarquês e foi levado para a Noruega após a dissolução da união com a Suécia em 1905. Durante a guerra, Haakon VII tornou-se um símbolo nacional do movimento de resistência por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Haakon VIII (2026 - ): nasceu Haakon Magnus no Rikshospitalet em 20 de julho de 1973. Na sexta-feira (28), ele assumiu o trono da Noruega depois que o rei Harald V morreu às 6h35 da manhã por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
O novo rei chega ao Palácio acompanhado da nova princesa herdeira, Ingrid Alexandra por NRK/ Emissora Ppública da Noruega
Sua Majestade a Rainha Mette-Marit por Casa Real Noruega
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O novo rei da Noruega, Haakon, é o oitavo de uma linhagem de reis com o mesmo nome – que remonta ao século IX por NRK/ Emissora Ppública da Noruega

No mesmo dia, o corpo de Harald foi levado do hospital em Oslo, onde morreu, para o Palácio Real. Segundo a NOS, milhares de pessoas acompanharam o trajeto, muitas delas carregando bandeiras da Noruega. O caixão foi colocado na Sala Vermelha do palácio e levado para a capela, onde o público prestou últimas homenagens.

A nova composição da família real também foi anunciada. Mette-Marit, mulher de Haakon, passará a usar o título de rainha, enquanto Ingrid Alexandra, filha do casal, tornou-se oficialmente princesa herdeira. Sonja, viúva de Harald, continuará com o título de rainha, mas deixará de usar o tratamento de Sua Majestade.

Haakon também decidiu manter o lema adotado por seu pai e por outros monarcas noruegueses: “Tudo pela Noruega”.

Quem é Haakon VIII

Nascido em 20 de julho de 1973, em Oslo, Haakon Magnus é o único filho homem de Harald V e da rainha Sonja. Aos 53 anos, chega ao trono depois de décadas como príncipe herdeiro e de já ter assumido funções de regente durante períodos de ausência do pai.

Haakon teve formação militar na Marinha norueguesa e estudou ciência política na Universidade da Califórnia, em Berkeley, além de desenvolvimento na London School of Economics. Ao longo da vida como príncipe, participou de atividades oficiais na Noruega e no exterior.

Em agosto de 2001, casou-se com Mette-Marit Tjessem Høiby, que passou a ser a nova rainha da Noruega com a ascensão de Haakon. O casal tem dois filhos: a princesa Ingrid Alexandra, que agora é a herdeira do trono, e o príncipe Sverre Magnus.

Fora dos compromissos oficiais, Haakon é conhecido pelo interesse por esportes e música. Com a morte de Harald V, ele se tornou o novo monarca norueguês e deve prestar juramento ao Parlamento na terça-feira.

Mais feliz

A Noruega já foi considerada o país mais feliz do mundo pelo World Happiness Report de 2017, quando ficou em 1º lugar. No ranking mais recente, o World Happiness Report 2026, o país escandinavo aparece em 6º lugar. A lista é liderada pela Finlândia, seguida por Islândia, Dinamarca, Costa Rica e Suécia.

Tags:

Noruega Monarquia Norueguesa Novo rei rei Haakon 8

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