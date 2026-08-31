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Conheça o novo rei de um dos países mais felizes do mundo

Aos 53 anos, Haakon VIII assume trono da Noruega; novo monarca prestará juramento ao Parlamento nesta terça-feira (1º)

Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:21

O novo rei da Noruega, Haakon, é o oitavo de uma linhagem de reis com o mesmo nome – que remonta ao século 9 Crédito: Casa Real/Noruega

O príncipe Haakon, de 53 anos, será empossado como novo rei da Noruega, 6ª colocada no ranking dos países mais felizes do mundo em 2026, nesta terça-feira (1º), após a morte de seu pai, Harald V, aos 89 anos. O novo monarca adotará o nome de Haakon VIII e prestará juramento diante do Storting, o Parlamento norueguês. As informações são da emissora pública holandesa NOS.

A Constituição da Noruega determina que o novo rei faça o juramento o mais rapidamente possível após a morte do monarca anterior. No compromisso, Haakon promete governar o país de acordo com a Constituição e as leis.

Harald V morreu na manhã de sexta-feira (28), aos 89 anos. Ele havia assumido o trono em 1991, também aos 53 anos, após a morte de seu pai, Olaf V.

Quem foram os reis Haakon e a nova realeza da Noruega 1 de 10

No mesmo dia, o corpo de Harald foi levado do hospital em Oslo, onde morreu, para o Palácio Real. Segundo a NOS, milhares de pessoas acompanharam o trajeto, muitas delas carregando bandeiras da Noruega. O caixão foi colocado na Sala Vermelha do palácio e levado para a capela, onde o público prestou últimas homenagens.

A nova composição da família real também foi anunciada. Mette-Marit, mulher de Haakon, passará a usar o título de rainha, enquanto Ingrid Alexandra, filha do casal, tornou-se oficialmente princesa herdeira. Sonja, viúva de Harald, continuará com o título de rainha, mas deixará de usar o tratamento de Sua Majestade.

Haakon também decidiu manter o lema adotado por seu pai e por outros monarcas noruegueses: “Tudo pela Noruega”.

Quem é Haakon VIII

Nascido em 20 de julho de 1973, em Oslo, Haakon Magnus é o único filho homem de Harald V e da rainha Sonja. Aos 53 anos, chega ao trono depois de décadas como príncipe herdeiro e de já ter assumido funções de regente durante períodos de ausência do pai.

Haakon teve formação militar na Marinha norueguesa e estudou ciência política na Universidade da Califórnia, em Berkeley, além de desenvolvimento na London School of Economics. Ao longo da vida como príncipe, participou de atividades oficiais na Noruega e no exterior.

Em agosto de 2001, casou-se com Mette-Marit Tjessem Høiby, que passou a ser a nova rainha da Noruega com a ascensão de Haakon. O casal tem dois filhos: a princesa Ingrid Alexandra, que agora é a herdeira do trono, e o príncipe Sverre Magnus.

Fora dos compromissos oficiais, Haakon é conhecido pelo interesse por esportes e música. Com a morte de Harald V, ele se tornou o novo monarca norueguês e deve prestar juramento ao Parlamento na terça-feira.

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