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Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira

Nathalia Gadelha estava entre as nove pessoas que morreram no acidente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:49

Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira Crédito: Reprodução 

A copilota do jato que caiu na Flórida, em um acidente que deixou nove mortos, foi identificada como Nathalia Gadelha, de 20 anos. De família brasileira, a jovem estava entre as vítimas da tragédia. A identidade foi confirmada por familiares à CNN Brasil.

O acidente aconteceu no domingo (1º), no condado de Palm Beach, nos Estados Unidos. A aeronave, um Learjet 60, havia partido de Austin, no Texas, com destino às Bahamas, quando caiu em uma área residencial por volta das 12h50, no horário local. A queda provocou uma explosão, e todos os nove ocupantes morreram.

Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira

1. Tinha 20 anos: a jovem foi identificada como copilota do Learjet 60 que caiu na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (1º). por Reprodução
2. Era de família brasileira: sua identidade foi confirmada por familiares à imprensa. por Reprodução
3. Começou cedo na aviação: Nathalia iniciou as aulas de voo em 2020, ainda adolescente. por Reprodução
4. Conquistou licença aos 17 anos: em 2023, obteve a licença de piloto privado enquanto estudava na West Boca Raton High School, na Flórida. por Reprodução
5. Tinha o sonho de ser piloto de companhia aérea: ela também estudou na American Flyers e compartilhava nas redes sociais sua trajetória na aviação. por Reprodução
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1. Tinha 20 anos: a jovem foi identificada como copilota do Learjet 60 que caiu na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (1º). por Reprodução

Antes do acidente, a tripulação teria comunicado aos controladores de tráfego aéreo problemas relacionados à turbulência e à formação de gelo na aeronave. Um áudio da comunicação entre os pilotos e a torre de controle registrou pedidos de ajuda. A voz de Nathalia também teria sido identificada na gravação.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há uma causa confirmada para a queda.

Nathalia tirou a licença aos 17 anos

Nathalia começou a ter aulas de aviação em 2020, ainda adolescente. Em 2023, aos 17 anos, conquistou a licença de piloto privado enquanto cursava o ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida.

A formação foi financiada pela Academia de Aviação do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. Ela também estudou na American Flyers e acumulava experiência de voo desde a adolescência.

Em uma entrevista, a jovem contou que sabia pilotar uma aeronave, mas ainda não tinha aprendido a dirigir um carro. Ao ser questionada sobre isso, respondeu: “Sim, mas eu sei voar”.

Nathalia sonhava em se tornar piloto de uma companhia aérea. Nas redes sociais, ela também compartilhava registros relacionados à aviação e à formação como piloto, incluindo publicações ao lado do namorado, que também tinha qualificações para voar.

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