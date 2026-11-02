QUEDA DE AERONAVE

Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira

Nathalia Gadelha estava entre as nove pessoas que morreram no acidente

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:49

Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira Crédito: Reprodução

A copilota do jato que caiu na Flórida, em um acidente que deixou nove mortos, foi identificada como Nathalia Gadelha, de 20 anos. De família brasileira, a jovem estava entre as vítimas da tragédia. A identidade foi confirmada por familiares à CNN Brasil.

O acidente aconteceu no domingo (1º), no condado de Palm Beach, nos Estados Unidos. A aeronave, um Learjet 60, havia partido de Austin, no Texas, com destino às Bahamas, quando caiu em uma área residencial por volta das 12h50, no horário local. A queda provocou uma explosão, e todos os nove ocupantes morreram.

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Antes do acidente, a tripulação teria comunicado aos controladores de tráfego aéreo problemas relacionados à turbulência e à formação de gelo na aeronave. Um áudio da comunicação entre os pilotos e a torre de controle registrou pedidos de ajuda. A voz de Nathalia também teria sido identificada na gravação.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há uma causa confirmada para a queda.

Nathalia tirou a licença aos 17 anos

Nathalia começou a ter aulas de aviação em 2020, ainda adolescente. Em 2023, aos 17 anos, conquistou a licença de piloto privado enquanto cursava o ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida.

A formação foi financiada pela Academia de Aviação do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. Ela também estudou na American Flyers e acumulava experiência de voo desde a adolescência.

Em uma entrevista, a jovem contou que sabia pilotar uma aeronave, mas ainda não tinha aprendido a dirigir um carro. Ao ser questionada sobre isso, respondeu: “Sim, mas eu sei voar”.