AO MENOS 600 MORTOS

Corpos de vítimas de enchentes no Nepal foram arrastados até a Índia

Três corpos foram encontrados em Kushinagar, cerca de 70 quilômetros rio abaixo da fronteira; Autoridade Nacional do Nepal elevou para 1.924 o número de desaparecidos



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:30

Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal que elevou para 1.924 o número de pessoas desaparecidas após as inundações que atingiram o país na quarta-feira (26) Crédito: Reprodução/X Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority - official twitter account

A Índia recuperou sete corpos de vítimas das inundações que atingiram o Nepal. Segundo autoridades locais, os corpos estavam boiando nos rios dos distritos de Maharajganj e Kushinagar, que fazem fronteira com a região de Chitwan, no sul do Nepal, uma das áreas atingidas.

"Quatro corpos não identificados foram recuperados no distrito na quinta-feira", disse Gaurav Singh Sogarwal, autoridade distrital de Maharajganj.

"Acreditamos que eles tenham sido levados para a Índia pelo fluxo das águas vindas do Nepal após as inundações repentinas."

Outros três corpos foram encontrados em Kushinagar, cerca de 70 quilômetros rio abaixo da fronteira. Os cadáveres ainda não foram identificados.

O deslizamento de terra devastador que atingiu o norte do Nepal na quarta-feira (26), perto da fronteira com a China, deixou pelo menos 579 mortos, anunciou nesta sexta-feira (28), a autoridade de gestão de emergências do Nepal em uma atualização do balanço.

रसुवाको भोटेकोशीमा गत बुधबार आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी तथा शव व्यवस्थापन (रिकभरी) मा ढिलाइ भएको भन्दै जनस्तरबाट आइरहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो अपरेसनलाई थप तीव्र बनाएको छ।



शव संकलन तथा खोजी कार्य ढिलो भन्दै उठेका गुनासोहरूलाई… pic.twitter.com/HNgX3NCOJg — PMO (@PM_nepal_) August 28, 2026

As autoridades chinesas, por sua vez, relataram cinco mortes na Região Autônoma do Tibete, elevando o número provisório de mortos no desastre para 584. O desastre também deixou mais de 1 900 pessoas desaparecidas.

As buscas continuam, mas o risco de novas inundações e deslizamentos dificulta o trabalho das equipes de emergência e o acesso às áreas mais atingidas.

As autoridades nepalesas informaram que todos os membros das forças de segurança, equipes de resgate e civis envolvidos nas operações de resgate e socorro foram orientados a permanecer em estado de alerta máximo e a se deslocarem imediatamente para um local seguro, se necessário.

Ao todo, 2.800 militares estão mobilizados nas áreas afetadas pela enchente para ações de resgate, assistência e recolhimento de corpos, segundo o Exército do Nepal

"Ainda há muito derretimento glacial em curso devido às altas temperaturas, e a água está se acumulando em vários pontos, já que certamente haverá muitos detritos e rochas no curso do rio", disse Jakob Steiner, geocientista da Universidade de Graz, na Áustria, que reside em Dhaka, Bangladesh.

Tanto Zhang quanto Steiner disseram que os alertas devem ser levados a sério, pois muitos socorristas estão se colocando em grande risco para encontrar os desaparecidos, mas é improvável que uma enchente repentina tão devastadora quanto a de quarta-feira volte a acontecer.

Trabalho de resgate de corpos após enchentes no Nepal 1 de 9

Quase 2 mil desaparecidos

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal elevou para 1.924 o número de pessoas desaparecidas após as inundações devastadoras que atingiram o país na quarta-feira. Até sexta-feira, pelo menos 579 pessoas haviam morrido em decorrência das enchentes.

Entre os desaparecidos estão 517 estrangeiros e 933 trabalhadores de projetos hidrelétricos localizados nos rios atingidos pela forte onda de água que avançou na manhã de quarta-feira.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) estima que pelo menos 93 mil pessoas tenham sido afetadas pelas inundações repentinas na região da fronteira entre Nepal e Tibete.