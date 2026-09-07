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Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido

Aeronave precisou ser desviada para Baltimore, onde o homem foi retirado pela polícia; FBI avalia se apresentará acusações federais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:20

Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido
Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido Crédito: Reprodução

Um corretor de imóveis de 67 anos foi demitido após ser preso por causa de uma confusão durante um voo da American Airlines nos Estados Unidos. Arthur Layne Lundeen foi acusado de agredir outro passageiro e proferir ofensas racistas e homofóbicas durante a viagem, na noite de quinta-feira (3).

O voo 618 seguia de Dallas, no Texas, para Newark, em Nova Jersey, quando o homem começou a discutir com o passageiro que estava sentado ao seu lado. A situação se agravou até que outros viajantes e um comissário de bordo tentaram intervir. Segundo relatos citados pelo Portal Extra, Lundeen teria dirigido um termo racista ao comissário, além de fazer ofensas homofóbicas. Em seguida, teria partido para a agressão física, atingindo o passageiro que estava ao seu lado e danificando o computador dele.

Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido

Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido por Reprodução
Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido por Reprodução
American Airlines por Divulgação
American Airlines por Divulgação
Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido por Reprodução
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Corretor é preso após passageiros o imobilizarem com fita adesiva por agressão e ofensas racistas e homofóbicas durante voo e acaba demitido por Reprodução

Passageiros usaram fita e braçadeiras para contê-lo

Uma passageira tentou ajudar o homem que havia sido agredido, mas também acabou sendo empurrada. Diante da escalada da confusão, três passageiros intervieram e conseguiram imobilizar Lundeen usando fita adesiva e braçadeiras de plástico até que a aeronave pudesse pousar.

Juan Mejia, ex-policial que estava a bordo, relatou à ABC News que o homem fazia comentários agressivos contra funcionários da companhia e outros passageiros, incluindo insultos racistas e termos considerados ofensivos contra mulheres. O avião acabou sendo desviado para Baltimore. Após o pouso, a polícia entrou na aeronave e retirou o passageiro antes que o voo prosseguisse para o destino original.

Corretor foi demitido após identificação

Lundeen trabalhava como corretor na Long Realty, imobiliária sediada em Tucson, no Arizona. Após a repercussão do episódio, a empresa anunciou que encerrou a relação profissional com ele. Em comunicado publicado no Facebook, a empresa afirmou que tomou conhecimento das acusações criminais relacionadas ao incidente e decidiu imediatamente encerrar a associação com o corretor. A Long Realty também declarou que não tolera comportamentos que estejam em desacordo com os valores esperados de pessoas ligadas à companhia.

Lundeen foi preso pela Polícia de Transportes de Maryland assim que o avião pousou. Segundo registros judiciais, ele responde em nível estadual por agressão de segundo grau e conduta desordeira. O FBI confirmou a prisão e informou que está realizando entrevistas para apurar o caso. A agência também deve consultar a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland para avaliar se serão apresentadas acusações federais. A American Airlines afirmou que o voo foi desviado devido a um passageiro que estava causando transtornos e reforçou que a segurança e o bem-estar de passageiros e funcionários são prioridade da companhia.

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