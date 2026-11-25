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Esther Morais
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:44
Um grupo de criminosos invadiu um supermercado de Cartagena, na Colômbia, e fez cerca de 30 pessoas reféns por 17 horas, até a madrugada desta quarta-feira (25). Todas as vítimas foram liberadas, e um dos sequestradores morreu durante a ação policial.
Segundo o presidente do país, Abelardo de la Espriella, os suspeitos tiveram a oportunidade de se entregar e libertar os reféns, mas recusaram. “Eles rejeitaram essa oportunidade, e agimos com contundência”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.
O crime começou na terça-feira (24), quando o grupo tentou invadir o supermercado, mas foi surpreendido pela chegada dos policiais. A partir disso, os criminosos decidiram iniciar um sequestro e pediram cerca de sete bilhões de pesos colombianos, o equivalente a R$ 9,5 milhões, além de carros de fuga e livre passagem para seguir até Barranquilla, a 130 km de Cartagena.
Não houve acordo entre as partes. Parte das vítimas foi libertada ao longo das negociações, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.