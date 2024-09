SUSPEITO

Cunhado da presidente de Honduras renunciará para ser investigado por narcotráfico

Zelaya é irmão do ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em 2009 em um golpe

O secretário do Congresso de Honduras, Carlos Zelaya, cunhado da presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmou no sábado, 31, que renunciará ao seu cargo para ser investigado por supostos vínculos com o narcotráfico.