ELEIÇÃO

Democrata indígena é eleita senadora pelo Alasca, último estado em disputa nos EUA

Ex-deputada indígena conquistou 50,1% dos votos e venceu Dan Sullivan; democratas terão maioria

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:01

Mary Peltola Crédito: Reprodução

A democrata Mary Peltola venceu a disputa pelo Senado dos Estados Unidos no Alasca e derrotou o republicano Dan S. Sullivan, que tentava permanecer no cargo. O resultado, anunciado nesta terça-feira (17), encerrou a última eleição ainda indefinida para a Casa e confirmou uma bancada de 56 senadores democratas contra 44 republicanos na próxima legislatura.

Com 99% das urnas apuradas, Peltola recebeu 144.302 votos, o equivalente a 50,1% do total. Sullivan ficou em segundo lugar, com 131.844 votos (45,8%). A vitória representa a retomada de uma cadeira que estava nas mãos dos republicanos e amplia a vantagem democrata no Congresso.

Disputa foi marcada por controvérsias

A campanha de Peltola também esteve envolvida em uma polêmica relacionada ao acesso aos votos por correspondência. A equipe da democrata acionou a Justiça para obter imediatamente a relação dessas cédulas, alegando que as autoridades eleitorais estaduais haviam negado documentos solicitados em 27 de outubro e no dia seguinte à votação.

Os advogados sustentaram que o pedido tinha respaldo na legislação local. O juiz Thomas Matthews, do Tribunal Superior do Alasca, porém, rejeitou a solicitação e considerou que a exigência não era razoável nem necessária enquanto a apuração das eleições de meio de mandato estava em andamento.

Outra controvérsia surgiu após uma reportagem do The New York Times. Segundo o jornal, aliados e advogados ligados à campanha democrata e ao Comitê de Campanha Senatorial Democrata teriam participado de uma articulação para incentivar o professor aposentado Daniel J. Sullivan Jr. a disputar a eleição como candidato independente.

A suspeita era de que a candidatura pudesse provocar confusão entre os eleitores devido à semelhança entre seu nome e o do senador republicano Dan S. Sullivan. Donald Trump classificou a suposta estratégia como "fraude eleitoral no mais alto nível". Peltola negou participação na iniciativa.

Quem é Mary Peltola

Aos 53 anos, Mary Peltola é integrante do povo indígena Yup'ik e nasceu no oeste do Alasca. Também tem ascendência germânico-americana e é conhecida pelo nome yup'ik Akalleq.

A pesca e a relação com os recursos naturais fazem parte de sua história. Na adolescência, acompanhava o pai e os tios nas atividades de pesca. Aos 14 anos, começou a trabalhar como capitã de embarcação, participando da captura comercial de salmão.

A experiência também influenciou sua atuação pública. Em uma declaração sobre a realidade dos moradores do estado, Peltola destacou a importância da solidariedade entre as comunidades:

"A vida aqui é difícil. Os habitantes do Alasca sabem disso e sabem que precisam cuidar uns dos outros. Sabemos que ninguém dos outros estados virá nos salvar. No Alasca, nos unimos para esvaziar o barco de um desconhecido que está afundando. Sabemos que o próximo barco a afundar pode ser o nosso."

Sua trajetória política começou no fim da década de 1990. Em 1998, foi eleita para a Câmara dos Representantes do Alasca, onde participou de comitês relacionados a Finanças, Recursos e Saúde e Serviços Sociais.

Entre 2011 e 2013, integrou o Conselho Municipal de Bethel. Também dirigiu a Comissão Intertribal de Pesca do Rio Kuskokwim e atuou como juíza em um tribunal tribal do Orutsararmiut Native Council.

Primeira indígena do Alasca eleita para o Congresso

Peltola ganhou projeção nacional em 2022, quando conquistou uma cadeira na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos após a morte do deputado Don Young.

Naquele ano, derrotou a republicana Sarah Palin em uma eleição especial e, posteriormente, venceu a disputa para um mandato completo. Com isso, tornou-se a primeira pessoa indígena do Alasca eleita para o Congresso, a primeira mulher a representar o estado na Câmara e a primeira pessoa nascida no Alasca a ocupar uma cadeira na Casa.

Em 2024, entretanto, não conseguiu a reeleição e perdeu para o republicano Nick Begich III.