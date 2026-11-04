Democratas conquistam Câmara e Senado e impõem derrota histórica a Trump

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:16
O Partido Democrata conquistou a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (4), impondo uma derrota histórica ao presidente Donald Trump. O resultado das eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, muda o equilíbrio de forças no Congresso e retira dos republicanos o controle das duas Casas.
No Senado, os democratas chegaram a 54 das 100 cadeiras, após elegerem 20 parlamentares, sete deles em disputas nas quais conseguiram tomar vagas anteriormente ocupadas por republicanos. Para controlar a Casa, eram necessários ao menos 51 assentos. Até a última atualização, os republicanos somavam 44 cadeiras, enquanto duas disputas ainda aguardavam definição.
Na Câmara dos Representantes, a oposição também avançou. Os democratas conquistaram 25 cadeiras que estavam sob controle republicano, em distritos distribuídos por mais de dez estados. A legenda alcançou 228 assentos, acima dos 218 necessários para garantir a maioria absoluta. Os republicanos tinham 139 representantes eleitos, e outras 68 vagas ainda estavam em aberto.
Donald Trump
A composição do Congresso é definida a cada dois anos na Câmara, que tem 435 cadeiras. No Senado, cujo mandato é de seis anos, 35 das 100 vagas estavam em disputa neste pleito. A vitória democrata nas duas Casas representa uma mudança significativa no cenário político de Washington e deve obrigar o governo Trump a negociar com a oposição para avançar sua agenda.
Após a confirmação do resultado, Trump afirmou que pretende reconhecer a derrota e trabalhar em conjunto com os democratas. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o presidente declarou estar “absolutamente disposto a aceitar esses resultados” e disse que sua gestão buscará entendimentos com integrantes do partido adversário.
“Vamos trabalhar com os democratas e esperamos colaborar com eles. Provavelmente chegaremos a algum entendimento”, afirmou. Nos dias anteriores à votação, porém, o republicano havia colocado em dúvida sua reação a um eventual revés, ao dizer que só reconheceria os resultados caso as eleições fossem “limpas”.