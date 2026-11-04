Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Democratas conquistam Câmara e Senado e impõem derrota histórica a Trump

Resultado das eleições de meio de mandato muda o equilíbrio de forças em Washington

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:16

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O Partido Democrata conquistou a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (4), impondo uma derrota histórica ao presidente Donald Trump. O resultado das eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, muda o equilíbrio de forças no Congresso e retira dos republicanos o controle das duas Casas.

No Senado, os democratas chegaram a 54 das 100 cadeiras, após elegerem 20 parlamentares, sete deles em disputas nas quais conseguiram tomar vagas anteriormente ocupadas por republicanos. Para controlar a Casa, eram necessários ao menos 51 assentos. Até a última atualização, os republicanos somavam 44 cadeiras, enquanto duas disputas ainda aguardavam definição.

Na Câmara dos Representantes, a oposição também avançou. Os democratas conquistaram 25 cadeiras que estavam sob controle republicano, em distritos distribuídos por mais de dez estados. A legenda alcançou 228 assentos, acima dos 218 necessários para garantir a maioria absoluta. Os republicanos tinham 139 representantes eleitos, e outras 68 vagas ainda estavam em aberto.

Donald Trump

Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump durante pronunciamento por Divulgação
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Divulgação
Donald Trump por Jonah Elkowitz/Shutterstock.com
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Reprodução/Instagram
Donald Trump por Reprodução/Globo News
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Trump deixou o palco escoltado por seguranças após atentado por Reprodução
Jair Bolsonaro e Donald Trump por Reprodução
Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da Fifa por Divulgação
Donald Trump ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu por Joyce N. Boghosian
Zelensky e Trump na Casa Branca por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Trump e Bolsonaro por Alan Santos/PR
Encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump em 2019 por Alan Santos/PR
1 de 23
Donald Trump por Shutterstock

A composição do Congresso é definida a cada dois anos na Câmara, que tem 435 cadeiras. No Senado, cujo mandato é de seis anos, 35 das 100 vagas estavam em disputa neste pleito. A vitória democrata nas duas Casas representa uma mudança significativa no cenário político de Washington e deve obrigar o governo Trump a negociar com a oposição para avançar sua agenda.

Após a confirmação do resultado, Trump afirmou que pretende reconhecer a derrota e trabalhar em conjunto com os democratas. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o presidente declarou estar “absolutamente disposto a aceitar esses resultados” e disse que sua gestão buscará entendimentos com integrantes do partido adversário.

“Vamos trabalhar com os democratas e esperamos colaborar com eles. Provavelmente chegaremos a algum entendimento”, afirmou. Nos dias anteriores à votação, porém, o republicano havia colocado em dúvida sua reação a um eventual revés, ao dizer que só reconheceria os resultados caso as eleições fossem “limpas”.

Leia mais

Imagem - Áudio registra piloto rezando antes de queda de jatinho que matou nove na Flórida

Áudio registra piloto rezando antes de queda de jatinho que matou nove na Flórida

Imagem - Aos 55 anos, homem mais rico do mundo doa quase meio bilhão de dólares para financiar candidatos nos EUA

Aos 55 anos, homem mais rico do mundo doa quase meio bilhão de dólares para financiar candidatos nos EUA

Imagem - EUA: baixa popularidade de Trump alimenta expectativa de vitória democrata no Congresso

EUA: baixa popularidade de Trump alimenta expectativa de vitória democrata no Congresso

Tags:

Eleição Donald Trump

Mais recentes

Imagem - Filho de cearense, democrata vira o primeiro brasileiro a ser eleito deputado em estado dos EUA

Filho de cearense, democrata vira o primeiro brasileiro a ser eleito deputado em estado dos EUA
Imagem - Câncer raro pode ter salvado mulher que sobreviveu a duas doses de injeção letal nos EUA

Câncer raro pode ter salvado mulher que sobreviveu a duas doses de injeção letal nos EUA
Imagem - Áudio registra piloto rezando antes de queda de jatinho que matou nove na Flórida

Áudio registra piloto rezando antes de queda de jatinho que matou nove na Flórida