Derek Chauvin, condenado pelo assassinato de George Floyd, é esfaqueado em prisão nos EUA

Chauvin tentou recorrer de sua condenação, mas até esta semana, a Suprema Corte tinha rejeitado seus esforços

Publicado em 25 de novembro de 2023 às 20:48

Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis que foi condenado pelo assassinato de George Floyd em 2020 foi esfaqueado em uma prisão federal em Tucson, Arizona, nesta sexta-feira, 24, de acordo com duas pessoas com conhecimento da situação. A morte de Floyd desencadeou uma onda de protestos nos EUA e em diversos países no mundo contra o racismo policial.

A Prisão Federal de Bureau confirmou que um detento da prisão de Tucson foi esfaqueado às 12h30, embora a declaração da agência não tenha identificado o nome de Chauvin, de 47 anos. Nenhum outro detento ou funcionário da prisão ficou ferido, e a situação foi rapidamente controlada, segundo as pessoas familiarizadas com a situação.

Enfermeiros socorreram o detento e o levaram para um hospital. Não havia detalhes imediatamente disponíveis sobre seu estado de saúde, mas uma das pessoas com conhecimento do incidente disse que Chauvin sobreviveu ao ataque.

Derek estava cumprindo uma sentença de pouco mais de 20 em uma prisão federal após ter sido condenado por acusações de assassinato e de violação dos direitos constitucionais de Floyd. Os advogados de Chauvin não responderam aos pedidos de comentários.

Na época, o ex-policial, que é branco, ajoelhou-se sobre o George Floyd, que era negro, por nove minutos e meio em maio de 2020, enquanto Floyd estava algemado, com o rosto para baixo, em uma esquina do sul de Minneapolis. O assassinato de Floyd, 46 anos, segurança e ex-rapper, foi filmado por um adolescente, e as imagens repercutiram em todo o mundo enquanto as pessoas se isolavam em meio à pandemia de covid-19.

O assassinato desencadeou os maiores protestos de uma geração contra a violência policial e o racismo e levou a um julgamento televisionado, no qual Chauvin foi condenado por homicídio em segundo grau em abril de 2021. Três outros policiais que estavam no local onde Floyd foi morto também foram posteriormente condenados.

Chauvin tentou recorrer de sua condenação, mas até esta semana, a Suprema Corte tinha rejeitado seus esforços.