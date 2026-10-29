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Desabamento de rocha na Capadócia deixa três mortos e cinco feridos na Turquia

Casal turco e turista francesa morreram após queda de rochas na entrada de museu a céu aberto; chuvas fortes podem ter provocado o acidente

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:21

Capadócia, na Turquia, é conhecida pelas formações rochosas chamadas chaminés de fadas
Capadócia, na Turquia, é conhecida pelas formações rochosas chamadas chaminés de fadas Crédito: Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber

Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após o desabamento de uma formação rochosa na Capadócia, região turística da Turquia, nesta quinta-feira (29). Entre as vítimas estão um casal turco e uma turista francesa. O acidente aconteceu na entrada do Museu a Céu Aberto de Göreme, na província de Nevşehir.

Segundo o jornal turco Kayseri Haber, as vítimas foram identificadas como Fatih Eray Tuna, de 31 anos, sua mulher, Begüm Çetinkaya Tuna, também de 31, e a francesa Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert, de 37. O casal havia se casado em julho deste ano, segundo a imprensa turca.

Capadócia, na Turquia, é conhecida pelas formações rochosas chamadas chaminés de fadas

As chaminés de fadas são formações rochosas de origem vulcânica que caracterizam a paisagem da Capadócia por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber
A região fica na área central da Turquia e atrai turistas de diversas partes do mundo por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber
As formações ganharam esse nome por causa de seus formatos incomuns, esculpidos pela erosão ao longo de milhares de anos por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber
Algumas rochas abrigam construções, igrejas e espaços escavados na pedra por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber
O Museu a Céu Aberto de Göreme reúne construções históricas escavadas nas formações rochosas da região. por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber
Fatih Eray Tuna e Begüm Çetinkaya Tuna, ambos de 31 anos, morreram; eles haviam se casado em julho deste ano por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber
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As chaminés de fadas são formações rochosas de origem vulcânica que caracterizam a paisagem da Capadócia por Shutterstock e Reprodução/Kayseri Haber

De acordo com a emissora pública holandesa NOS, a queda da formação rochosa pode ter sido provocada por um deslizamento de terra associado às fortes chuvas na região. As autoridades mobilizaram equipes de resgate para procurar possíveis vítimas sob os escombros.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três turistas franceses e dois cidadãos turcos, informou o Kayseri Haber. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

O Ministério da Justiça da Turquia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Região turística

A Capadócia fica na região central da Turquia e é conhecida pelas formações rochosas de origem vulcânica, chamadas de chaminés de fadas, além de cidades subterrâneas históricas. O destino integra a lista de Patrimônios Mundiais da Unesco e atrai visitantes de diferentes países, inclusive para passeios de balão.

Tags:

Acidente Turismo Capadocia Turquia Chaminés das Fadas

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