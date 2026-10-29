Desabamento de rocha na Capadócia deixa três mortos e cinco feridos na Turquia

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Mariana Rios
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:21
Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após o desabamento de uma formação rochosa na Capadócia, região turística da Turquia, nesta quinta-feira (29). Entre as vítimas estão um casal turco e uma turista francesa. O acidente aconteceu na entrada do Museu a Céu Aberto de Göreme, na província de Nevşehir.
Segundo o jornal turco Kayseri Haber, as vítimas foram identificadas como Fatih Eray Tuna, de 31 anos, sua mulher, Begüm Çetinkaya Tuna, também de 31, e a francesa Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert, de 37. O casal havia se casado em julho deste ano, segundo a imprensa turca.
Capadócia, na Turquia, é conhecida pelas formações rochosas chamadas chaminés de fadas
De acordo com a emissora pública holandesa NOS, a queda da formação rochosa pode ter sido provocada por um deslizamento de terra associado às fortes chuvas na região. As autoridades mobilizaram equipes de resgate para procurar possíveis vítimas sob os escombros.
Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três turistas franceses e dois cidadãos turcos, informou o Kayseri Haber. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.
O Ministério da Justiça da Turquia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.
A Capadócia fica na região central da Turquia e é conhecida pelas formações rochosas de origem vulcânica, chamadas de chaminés de fadas, além de cidades subterrâneas históricas. O destino integra a lista de Patrimônios Mundiais da Unesco e atrai visitantes de diferentes países, inclusive para passeios de balão.