Desafio perigoso de saltar de barco já matou quatro pessoas

Um desafio perigoso do TikTok tem se tornado viral fora do Brasil. No Alabama, Estados Unidos, quatro pessoas morreram nos últimos meses após participar do desafio.



Chamado de "caçadores de emoções", as pessoas pulam de um barco em alta velocidade, e chegam a quebrar o pescoço ou até se afogam para conseguir likes e viral no streaming de vídeo.



Segundo o site Extra, o capitão do Esquadrão de Resgate de Childersburg, Jim Dennis, revelou que tem sido complicado para os bombeiros resgatarem as pessoas, já que o índice de acidentes tem aumentado.