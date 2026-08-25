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Desaprovação de Trump chega a 65% e bate recorde, aponta pesquisa

Levantamento também apontou que apenas 31% dos americanos aprovam a guerra com o Irã, menor nível registrado desde o início do do conflito, em fevereiro.

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:01

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

A desaprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a 65%, segundo pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira (24). É a maior taxa de desaprovação já registrada pelo levantamento em qualquer um dos mandatos do republicano.

Na pesquisa anterior, divulgada em 17 de agosto, a reprovação de Trump era de 64%, o maior índice até então. O percentual também havia sido registrado em 22 de junho e 27 de abril.

Air Force One: 5 curiosidades sobre o avião presidencial dos Estados Unidos

'Air Force One' não é o nome de um único avião: tecnicamente, o termo se aplica a qualquer aeronave da Força Aérea dos EUA que esteja transportando o Presidente por divulgação/whitehouse.gov
Atualmente, o Air Force One se refere a duas aeronaves específicas: são dois Boeing 747-200B altamente personalizados, identificados pelos códigos de cauda 28000 e 29000, com a designação militar VC-25A por divulgação/whitehouse.gov
Funciona como um centro de comando móvel: o Air Force One possui sistemas avançados de comunicação segura e componentes eletrônicos protegidos contra pulsos eletromagnéticos por divulgação/whitehouse.gov
Ele pode permanecer no ar por tempo praticamente ilimitado: graças à capacidade de reabastecimento em voo, a aeronave consegue realizar viagens de longa duração sem depender de pousos para abastecimento por divulgação/whitehouse.gov
Seu interior é comparável a uma residência de luxo: a aeronave oferece 372 m² distribuídos em três andares, incluindo suíte presidencial, escritório, sala de conferências, ala médica com capacidade de cirurgia e cozinhas para alimentar 100 pessoas por divulgação/whitehouse.gov
É um dos símbolos mais reconhecíveis da presidência dos Estados Unidos, com forte presença na cultura popular e em viagens oficiais pelo mundo por divulgação/whitehouse.gov
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'Air Force One' não é o nome de um único avião: tecnicamente, o termo se aplica a qualquer aeronave da Força Aérea dos EUA que esteja transportando o Presidente por divulgação/whitehouse.gov

A aprovação, por sua vez, ficou em 33%, mesmo percentual registrado na última pesquisa. O número igualou o pior resultado do primeiro mandato de Trump, registrado em 12 de dezembro de 2017.

O levantamento ouviu 1.215 adultos entre os dias 21 e 24 de agosto em todo os EUA e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Questionados sobre a maneira como Trump está lidando com a economia, apenas 26% dos americanos afirmaram aprovar sua atuação. Na última pesquisa, esse índice era de 29%.

O levantamento também apontou que apenas 31% dos americanos aprovam a guerra com o Irã, menor nível registrado desde os primeiros dias do conflito, em fevereiro. Em março, a aprovação era de 37% e, no início do mês, de 34%.

A Reuters/Ipsos apontou que a queda está relacionada à redução no número de republicanos que apoiam o conflito, que passou de 77% em março para 69% na pesquisa mais recente.

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