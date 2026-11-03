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Dezessete funcionários dos parques da Disney e do Universal Studios são presos por abuso e tráfico sexual de crianças

Um dos suspeitos trabalhava no parque como o personagem Mickey Mouse

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:20

Dezessete funcionários dos parques da Disney e do Universal Studios são presos por abuso e tráfico sexual de crianças Crédito: Divulgação 

Dezessete funcionários dos parques Walt Disney World Resort e Universal Studios, nos Estados Unidos, foram presos em uma megaoperação contra o tráfico humano e o abuso sexual infantil. Um dos suspeitos teria trabalhado no parque como o personagem Mickey Mouse e carregava duas mochilas cheias de fraldas.

Outro funcionário da Disney ainda estava com o uniforme dentro do carro e foi preso ao tentar se encontrar com um detetive disfarçado de menino de 13 anos.

Dos suspeitos, 13 eram funcionários dos parques da Disney, na Flórida, enquanto outros quatro trabalhavam no complexo Universal Studios. Os locais chamam a atenção por terem amplo acesso a crianças e adolescentes. Os suspeitos encontravam suas vítimas pela internet e tentavam marcar encontros com menores de idade, segundo os investigadores.

Segundo o xerife Grady Judd, em entrevista coletiva na última sexta-feira (30), tanto a Disney quanto a Universal colaboraram com as investigações e demitiram os funcionários envolvidos.

Ao todo, 281 pessoas foram presas na operação. A ação alcançou pessoas que pagaram por sexo, acusados de prostituição e abuso infantil, além de suspeitos de outros crimes identificados durante a investigação, como porte ilegal de armas, posse de drogas, crueldade contra menores e até histórico de roubo a banco.

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